Kurioses Duell in Zürich: Duplantis fordert Warholm zum 100-Meter-Sprint heraus

Wer ist schneller - Armand Duplantis oder Karsten Warholm? In der Schweiz kommt es Anfang September zu einem ungewöhnlichen Sprint-Duell zweier Leichtathletik-Stars.
Stabhochsprung-Weltrekordler "Mondo" Duplantis (24) und Hürden-Ass Karsten Warholm (28) treten am Vorabend des Diamond-League-Meetings in Zürich am 4. September über 100 Meter gegeneinander an. Der Ausgang des Sprints scheint offen. "Ich weiß nicht, wer der Bessere ist, aber ich habe Selbstbewusstsein. Ich habe eine gute Chance", sagte Olympiasieger Duplantis dem schwedischen Sender SVT.
Niederlage gegen Stabhochspringer wäre "peinlich"
Der Schwede hatte Warholm via Social Media zum Show-Duell herausgefordert, der Norweger (Olympia-Zweiter über 400 Meter Hürden in Paris) nahm an. Die Bestzeiten der beiden lagen vor einigen Jahren nicht weit auseinander: Warholm erzielte 2017 eine Zeit von 10,49 Sekunden, während Duplantis die 100 Meter nur ein Jahr später in 10,57 lief.
"Er hat mir diesen Kampf angeboten und ich musste es akzeptieren. Jetzt stehen wir hier", sagte Warholm gegenüber NRK. Eine Niederlage gegen einen Stabhochspringer wäre für ihn "ein wenig" peinlich, gab Warholm zu.