Kurioses Aus droht: Schießt Bayern ManUnited aus Europa?

Obwohl Manchester United nun nur noch eine kleine Chance aufs Weiterkommen hat, war Trainer Erik ten Hag vom Auftritt in Istanbul bemerkenswert begeistert. Auch Unglücksrabe André Onana bekam keine Kritik.

Der Bundesliga winkt im Zuge der großen UEFA-Reform schon in der Saison 2024/25 ein fünfter Champions-League-Startplatz. Dafür muss sie die laufende Europapokal-Spielzeit als beste oder zweitbeste Liga abschließen - insofern käme es nicht ungelegen, würde sich der FC Bayern am finalen Spieltag der Gruppenphase noch einmal anstrengen.

Am 12. Dezember könnte der deutsche Rekordmeister nämlich höchstpersönlich den englischen nicht nur aus der Champions League, sondern gleich ganz von der europäischen Bühne schubsen. Nach dem ernüchternden 3:3 bei Galatasaray am Mittwochabend braucht Manchester United sowohl einen Heimsieg gegen die Bayern als auch ein Remis im Parallelspiel zwischen Kopenhagen und Galatasaray, um noch ins Achtelfinale einzuziehen. Für Platz drei und die Europa League muss mindestens ein Punkt her, der aber nur reicht, wenn Galatasaray in Kopenhagen gewinnt.

Ten Hag: "Wir haben gespielt, wie ich meine Mannschaft spielen sehen will"

Kürzer ausgedrückt: ManUnited steht vor dem Aus, und es wäre ein kurioses. Schließlich haben die Red Devils aktuell die meisten Tore in der Gruppe A geschossen (12), nur leider sind sie auch teuflisch löchrig. 14 Gegentore nach fünf Spielen - das toppt nur der Null-Punkte-Neuling Royal Antwerp knapp (15). In allen drei Auswärtsspielen traf United dreimal, holte aber nur einen Punkt. In Kopenhagen reichte eine 2:0- und 3:2-, in Istanbul eine 2:0- und 3:1-Führung nicht zum Sieg.

Umso erstaunlicher war, wie gelassen, ja förmlich begeistert Erik ten Hag den neuerlichen Rückschlag kommentierte. "Es wäre frustrierender, wenn wir schlecht spielen würden", befand der Trainer. "Aber die Leistung ist sehr gut. Es macht Spaß zu sehen, wie wir das Spiel diktieren, Chancen herausspielen. Das ist wirklich fantastisch. Wir haben gespielt, wie ich meine Mannschaft spielen sehen will: aktiv, dynamisch, mutig. Und wir haben großartige Tore geschossen." Jetzt müsse man nur noch die Spiele besser verwalten, so ten Hag. Doch dafür könnte es zumindest in dieser Champions-League-Saison zu spät sein.

Keiner patzt seit 2018 in der Champions League so oft wie Onana

Doch wäre es in Istanbul überhaupt nötig gewesen? Zwei der drei Gegentore hatten jedenfalls nur bedingt mit mangelnder Verwaltung zu tun, sondern waren klassische Torwartfehler: André Onana ließ sich von zwei unplatzierten Freistößen übertölpeln, jeweils getreten von Hakim Ziyech, der einst bei Ajax mit Onana und ten Hag zusammenarbeitete.

"Hakim ist brillant, das weiß ich", sagte ten Hag und weigerte sich gleichzeitig, Onana öffentlich zu kritisieren: "Es geht nicht um einen Einzelnen, es geht immer ums Team." Onana, vor der Saison eigentlich als Upgrade zur langjährigen Nummer 1 David de Gea verpflichtet, hatte schon in München und zuhause gegen Galatasaray schlecht ausgesehen. Laut "Opta" führten seit 2018/19 bei keinem Torwart in der Champions League mehr Fehler zu Gegentoren. Eine verheerende Statistik, die für United buchstäblich teuer zu werden droht.