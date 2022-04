Kurioser WM-Spielplan: "Eröffnungsspiel" ist das dritte Spiel

In der Nacht nach der WM-Auslosung wurde der genaue Spielplan mit den Anstoßzeiten von der FIFA festgelegt. Kurios dabei: Das offizielle Eröffnungsspiel ist die dritte Partie des Tages. Die DFB-Elf startet nachmittags ins Turnier.

Gastgeber Katar bestreitet bei der WM 2022 zwar das offizielle Eröffnungsspiel, nicht aber die erste Partie. Dem in der Nacht zum Samstag veröffentlichten Spielplan zufolge werden am 21. November zunächst um 11 Uhr (13.00 Uhr Ortszeit) das Spiel Senegal gegen die Niederlande (Gruppe A) und um 14.00 Uhr die Partie der Engländer gegen den Iran (Gruppe B) angepfiffen.

Katar spielt erst um 17.00 Uhr gegen Ecuador. Im Al-Bayt-Stadion soll vor dem Gastgeber-Spiel dem Vernehmen nach dennoch die Eröffnungsfeier stattfinden.

WM-Historie Seit 2006 hat zuletzt immer der Gastgeber eröffnet und es war stets auch die erste Partie des Turniers. Von 1974 bis 2002 begann immer der Titelverteidiger, 1966 und 1970 eröffneten die Gastgeber (jeweils erstes Spiel). Bis 1962 gab es keine offiziellen Eröffnungsspiele.

Deutschland startet nachmittags - Duell gegen Spanien zur Primetime

Die deutsche Nationalmannschaft beginnt ihre WM-Mission in Katar am 23. November um 14.00 Uhr (16.00 Uhr Ortszeit) mit dem ersten Gruppenspiel gegen Japan im Khalifa International Stadium. Das Topspiel der Gruppe E gegen Spanien am 27. November sowie der Abschluss gegen Costa Rica oder Neuseeland am 1. Dezember finden dagegen zur deutschen Primetime statt. Beide Begegnungen starten um 20.00 Uhr im Al-Bayt-Stadion.

Bei der Gestaltung des Spielplans wurde darauf geachtet, dass vor allem die Anstoßzeiten der Topteams möglichst günstig für TV-Übertragungen in deren jeweiliger Zeitzone liegen.

Den gesamten Spielplan mit allen Anstoßzeiten und Stadien finden Sie hier…

Wer überträgt das Turnier?

Wer alle 64 Spiele bei der WM sehen möchte, ist bei Magenta TV richtig aufgehoben. Immerhin noch 48 WM-Partien werden wie gewohnt bei ARD/ZDF zu sehen sein. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern laufen zudem alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft. (Alle Infos zu den TV-Rechten im Überblick finden Sie hier).