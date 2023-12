Kurioser Torwart-Patzer in der Schlussphase - Nizza stolpert in Nantes

Ligue 1 - Highlights by DAZN 02.12.2023

3:54Auch Verfolger Nizza kann dem Tempo von Paris St. Germain in der Ligue 1 nicht folgen. Der OGC verlor das Gastspiel in Nantes, weil der Ex-Schalker Florent Mollet nach einem Abpraller am schnellsten schaltete.