Kurioser Deal: Luton verpflichtet ortsansässigen Townsend bis Januar

Luton Town ist in der Länderspielpause ein kleiner Transfer-Coup geglückt: Wie der Premier-League-Aufsteiger am späten Mittwochnachmittag mitteilte, streift sich Ex-Nationalspieler Andros Townsend (32) für zweieinhalb Monate das Trikot der Hatters über.

Er streift sich in den kommenden Wochen das Luton-Trikot über: Andros Townsend. imago images

Mit dem Abenteuer Premier League dürften die Fans bis dato zumindest nicht unzufrieden sein: Luton Town steht während der Länderspielpause im Oktober auf einem Nichtabstiegsplatz. Vier Punkte holte der Aufsteiger aus acht Spielen. Dass es mehr braucht für die Mission Klassenerhalt, weiß auch Coach Rob Edwards. Weswegen der 40-Jährige seinen Kader noch einmal verstärkt.

Wie die Hatters am Mittwoch mitteilten, erhält der ehemalige englische Nationalspieler Andros Townsend, der sich zuletzt bei Luton Town fitgehalten hatte, einen befristeten Vertrag bis Januar. Ob die Vereinbarung eine Option auf eine Verlängerung enthält, ließ der Klub unkommentiert.

Reichlich Erfahrung bringt der 32-Jährige in jedem Fall mit: 264 Premier-League-Einsätze stehen in seiner Vita, wobei er 25 Tore schoss und 28 weitere vorbereitete. Im englischen Oberhaus spielte Townsend für Tottenham Hotspur, die Queens Park Rangers, Newcastle United, Crystal Palace und den FC Everton. In 13 A-Länderspielen für sein Heimatland England erzielte er drei Tore.

Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals das Luton-Trikot überstreifen würde. Andros Townsend

Townsend, der mit der Rückennummer 30 auflaufen wird, scheint heiß auf sein Premier-League-Comeback: "Ich habe das Gefühl, dass es gut passt und die letzten zwei Wochen für beide Seiten gut waren. Ich habe gesehen, wo ich dieser Mannschaft helfen kann, und auf der anderen Seite hat der Manager gesehen, wo ich mit meiner Begeisterung und Erfahrung helfen kann - sei es auf dem Spielfeld, in der Umkleidekabine oder auf dem Trainingsplatz."

Townsend und die gewisse "Magie"

Auch aus einem anderen Grund sprach einiges für das kurzfristige Engagement. "Ich wohne 20 bis 25 Minuten von Luton entfernt, daher habe ich ihre Fortschritte im Auge behalten und das Play-off-Finale genauestens verfolgt. Der Aufstieg war großartig für den Verein. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals das Luton-Trikot überstreifen würde. Es ist eine große Ehre, wieder in der Premier League für diesen Verein zu spielen und hoffentlich dabei zu helfen, so viele Punkte wie möglich zu holen und zu sehen, wohin es uns führt."

Sein Debüt könnte er am 21. Oktober (16 Uhr) feiern, wenn Luton bei Nottingham Forest gastiert. Coach Edwards weiß: "Andros hat zweifellos Premier-League-Qualität, die er in dieser Liga und auf der internationalen Bühne gezeigt hat." Die anhaltenden Verletzungsprobleme Townsends seien "behilflich" gewesen. "Wir hätten ihn nicht verpflichten können, wenn er in den letzten 18 Monaten gespielt hätte."

Dass Townsend eine gewisse "Magie" versprühe, könne auch nur helfen. "Er war brillant und seine Einstellung war phänomenal", sagte Edwards über die Trainingseindrücke: "Er ist ein bescheidener, fleißiger Mensch, von dem wir profitieren werden, wenn wir ihn wöchentlich auf dem Trainingsgelände haben. Junge Spieler werden zu ihm aufschauen und denken: 'Das sind die Standards, die ich erreichen muss'. Er war tadellos."

Druck wolle Edwards dem Neuen im Kader nicht machen. "Wir werden nicht zu schnell zu viel verlangen", so der Luton-Coach, der anfügte: "Er ist fit, von Natur aus fit. Aber dann kommt es darauf an, in der Premier League fit zu sein und die Spiele beeinflussen zu können."