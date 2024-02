Kurioser Betrugsversuch: Mechanikerin verkleidet sich

Das Cynisca Cycling hat im vergangenen Jahr einen dreisten Betrugsversuch bei einem Rennen versucht und scheiterte damit. Es ging um eine angeblich kranke Fahrerin und eine verkleidete Mechanikerin. Die UCI sprach jetzt ihre Strafen aus.

Das US-amerikanische Frauen-Radsportteam Cynisca Cycling war im vergangenen Juli beim belgischen Eintagesrennen Argenta Classic nur mit vier Fahrerinnen vor Ort. Um an den Start gehen zu können, seien aber fünf Fahrerinnen erforderlich gewesen, erklärte die UCI auf ihrer Website in der Urteilsbegründung zum Betrugsversuch.

Was also machen? Der Sportliche Leiter Danny Van Haute soll die Fahrerinnen Anna Hicks, Cara O'Neil, Katherine Sarkisov und Claire Windsor deshalb dazu angewiesen haben, über die Abwesenheit ihrer Teamkollegin Greta Richioud zu lügen. Das Fahrerinnen-Quartett gab daraufhin bei einer Befragung an, dass Richioud zwar vor Ort, aber erkrankt sei.

Mechanikerin in Rennkleidung und mit Maske

Anschließend verkleidete sich die Mechanikerin Moira Barrett als fünfte Fahrerin samt Gesichtsmaske, um am Start zu erscheinen und den Startbogen zu unterschrieben. Damit sollten die Renn-Kommissäre getäuscht werden, denn nur mit den fünf Unterschriften der Fahrerinnen hätte das Team an den Start gehen dürfen. Doch der Betrug flog auf.

Jetzt sprach die Disziplinarkommission der UCI ihr Urteil. Der als Haupttäter identifizierte Van Haute wurde bis Ende 2025 von allen Radsportaktivitäten suspendiert und muss zudem eine Geldstrafe zahlen. Dem Team Cynisca Cycling gehört er ohnehin nicht mehr an. Zudem ist die Euqipe für das nächste gemeldete Rennen im UCI-Kalender gesperrt worden und muss ebenfalls zahlen. Mechanikerin Barrett, der durch das Tragen der Kleidung der Fahrerin eine aktive Rolle im Betrug zukommt, darf bis 1. September 2024 nicht mehr im Radsport tätig sein. Die vier Fahrerinnen kamen glimpflicher davon und wurden für ihre Lügen nur verwarnt.