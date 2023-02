Kuriose Zahlen beim BVB: Dortmunds neue Breite in der Offensive

Borussia Dortmund hat zusammen mit Leipzig die zweitmeisten Treffer der Liga erzielt. Doch die Verteilung der bisher 45 Tore erstaunt.

Fast sieben Jahre ist es her, da stand Julian Brandt bei seiner Rekordjagd der eigene Geburtstag im Weg. Als 19-Jähriger traf der damalige Leverkusener in sechs Spielen der Spielzeit 2015/16 in Folge und hätte damit die Chance gehabt, den legendären Gerd Müller als besten Teenie-Serienschützen abzulösen - doch vor dem verflixten siebten Spiel wurde Brandt 20, mehr als das respektable Gleichziehen war nicht möglich.

Brandt jagt die Marken von Haaland und Sancho

Eine fast vergessene Episode aus einer schon jetzt turbulenten Karriere mit Höhen und Tiefen - und doch weckte der heutige Dortmunder die Erinnerung daran selbst. Denn sein Rückentreffer beim 1:0-Erfolg des BVB bei der TSG Hoffenheim war die Fortsetzung der nächsten Serie: In jeder der letzten vier Bundesligapartien von Dortmund erzielte er ein Tor. Überhaupt: In jeder Rückrundenpartie gelang ihm einen Scorerpunkt, seit Beginn der Vorlagenerfassung 1988/89 schafften nur zwei andere Dortmunder ebenfalls in jedem der ersten fünf Rückrundenspiele mindestens ein Scorerpunkt: Jadon Sancho 2019/20 in den ersten acht Partien der Rückrunde und Erling Haaland 2020/21 in den ersten sieben.

Alleinunterhalter Brandt? Von wegen. Trotz dieser Statistik sind die 23 Treffer, die Dortmund in den neun Spielen mit neun Siegen zum Start ins neue Jahr gelangen gut verteilt, gleich elf BVB-Profis trafen bereits, dazu kam ein Eigentor des Leverkuseners Edmond Tapsoba. Auch die Vorlagen sind auf viele Schultern verteilt: Hinter Assist-König Raphael Guerreiro, der bereits fünf Treffer vorbereitete, kommen neun andere Borussen auf mindestens eine Vorlage seit Jahresbeginn. Auf Rang zwei liegt Jude Bellingham (3), dahinter folgen Brandt, Karim Adeyemi und Nico Schlotterbeck mit je zwei.

Joker-Tore, neue Standard-Gefahr

Die Breite in der Offensive ist ein Grund für die beeindruckende Siegesserie seit Wiederbeginn, immer wieder treffen auch die Einwechselspieler wie Giovanni Reyna (3) oder Jamie Bynoe-Gittens (2), durch die wiedererstarkten Standards steht zum Beispiel auch Schlotterbeck im neuen Jahr schon bei zwei Treffern. Die Variabilität macht den BVB unberechenbarer, das Sommerziel, die wegfallenden Treffer von Haaland umzuverteilen, hat mit etwas Verzögerung geklappt.

Einen echten Torjäger hat Dortmund allerdings nicht mehr: Außer Brandt steht kein Schwarz-Gelber unter den besten 20 Torschützen der Bundesliga, obwohl der BVB nach dem FC Bayern zusammen mit RB Leipzig die zweitmeisten Treffer aller Teams erzielte.