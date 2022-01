Kuriose Wende: Steinert kann gegen Spanien plötzlich spielen

Der deutsche Kader für das Spiel gegen die Spanier ist raus. Fünf Veränderungen gibt es im Vergleich zum letzten Vorrundenspiel gegen Polen - mit einer dicken Überraschung.

Der DHB hatte am Donnerstag bereits seinen 16-köpfigen Kader für das Spanien-Spiel präsentiert - eigentlich mit sechs Veränderungen. Kurz darauf twitterte der Verband aber, dass der eigentlich als infiziert geltende Christoph Steinert plötzlich doch ins Aufgebot rücken könne.

Der 32-jährige Linkshänder hatte am Mittwoch bei einem vom DHB veranlassten zusätzlichen PCR-Test einen schwach positiven Befund erhalten. Alle im Vorfeld und im Nachgang durchgeführten Tests waren negativ, so dass der Status "negativ" auch auf Nachfrage der Laborleitung, wo der einzig positive Test ausgewertet wurde, bestätigt wurde.

Sebastian Firnhaber, Steinerts Vereinskollege vom HC Erlangen, muss seinen Platz doch räumen. Neu dabei sind die nachgerückten Daniel Rebmann, Patrick Zieker, Lukas Stutzke, David Schmidt und Tobias Reichmann.

Co-Trainer Wudtke fehlt

Verzichten wird die DHB-Auswahl vorsichtshalber auf Co-Trainer Erik Wudtke. Nach einigen Corona-Tests innerhalb der vergangenen 48 Stunden ergebe sich bei Wudtke ein "unklares Bild", teilte der DHB kurz vor dem Anpfiff am Donnerstag mit. Wudtke ist deshalb im Teamhotel in Bratislava geblieben, Teammanager Oliver Roggisch wird ihn bei der Partie gegen den Titelverteidiger an der Seite von Bundestrainer Alfred Gislason vertreten.

Der Kader fürs Spanien-Spiel:

Tor: Johannes Bitter, Daniel Rebmann

Linksaußen: Rune Dahmke, Patrick Zieker

Rückraum links: Lukas Stutzke, Paul Drux, Simon Ernst

Rückraum Mitte: Julian Köster, Philipp Weber

Rückraum rechts: Christoph Steinert, Fabian Wiede, David Schmidt

Rechtsaußen: Lukas Zerbe, Tobias Reichmann

Kreis: Johannes Golla, Patrick Wiencek