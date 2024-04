Kuriose Szene: "Hundertprozentiger Handelfmeter" für Bayern oder "kids' mistake"?

Die Partie zwischen Arsenal und dem FC Bayern bot reichlich Gesprächsstoff. Eine Szene war vielen Betrachtern gar nicht aufgefallen: ein möglicher Handelfmeter.

Auf Seiten der Bayern war der späte Aufreger, als Bukayo Sako im Strafraum nach einem Kontakt mit Manuel Neuer in der Nachspielzeit im Strafraum zu Fall kam, weniger Gesprächsthema als ein harmloser Abstoß von Arsenal in der 67. Minute.

Joshua Kimmich beschrieb den Vorfall bei Prime Video folgendermaßen: "Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gesehen hat, aber für mich war das ein klarer Elfmeter. Der Schiri pfeift den Abstoß an, der Torwart spielt ihn zum Verteidiger, und der nimmt ihn nochmal in die Hand. Das habe ich so noch nie gesehen."

Arsenal-Torwart David Raya spielte in besagter Szene einen Abstoß quer zu dem am Fünfmeterraum postierten Gabriel. Der Brasilianer nahm den Ball mit der Hand auf, legte ihn wieder auf den Rasen und spielte ihn zu Raya zurück, das Spiel ging weiter. Schiedsrichter Glenn Nyberg aus Schweden hatte kurz vor der Ausführung des Abstoßes deutlich hörbar angepfiffen.

Schiedsrichter mit kurioser Ausrede

Die Spieler haben den Schiedsrichter direkt darauf aufmerksam gemacht. Doch der hatte eine ganze eigene Sicht der Dinge. "Er sagt zu unseren Spielern: 'Das ist ein kids' mistake, das pfeife ich nicht im Champions-League-Viertelfinale', beschrieb Tuchel, was sich wohl auf dem Platz abspielte. "Das ist eine ganz neue Form der Regelauslegung. Das ist einfach unglaublich. Es war ein hundertprozentiger Handelfmeter."

Viertelfinale

Kane: "Der eindeutigste Elfmeter, den ich je gesehen habe"

Kimmich war da der gleichen Meinung. Das sei kein Anfängerfehler, "denn am Ende ist es spielentscheidend. Bitter, dass wir ihn nicht bekommen haben". Kane sprach von einem "blöden Fehler, aber das ist der eindeutigste Elfmeter, den ich je gesehen habe. Das ist eben der Fußball."

Ganz so locker nahm es Tuchel nicht, denn der Coach fühlte sich vom schwedischen Schiedsrichter insgesamt benachteiligt. "Die ganzen Kleinigkeiten gingen in eine Richtung", bemängelte er. "Das erste Foul gegen Saka war direkt eine Gelbe Karte (Davies in der 9. Minute, Anm. d. Red.), die Spieler von Arsenal konnten reklamieren, wie sie wollten." In England wurde dagegen sehr viel intensiver und kontroverser über die Szene in der Nachspielzeit mit Neuer und Saka diskutiert. Fortsetzung folgt so oder so am 17. April im Rückspiel.