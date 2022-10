Kuriose Serie: Wehe, wenn Zoller trifft

In der ersten Halbzeit sorgte Simon Zoller für den einzigen Bochumer Treffer in Stuttgart. Im Pokalspiel in Elversberg wird der routinierte Torjäger allerdings fehlen.

Schnell lag der VfL Bochum im Kellerduell in Stuttgart mit 0:2 hinten, spielte zu sorglos und fahrig in der Defensive und erlaubte dem Gegner "billige, einfache Tore", wie Simon Zoller hinterher zurecht anmerkte.

Für etwas Hoffnung im Lager des Tabellenletzten sorgte Simon Zoller zwischendurch mit seinem Treffer nach perfekter Vorarbeit von Kevin Stöger. Der Torjäger ahnte wieder einmal, wo er stehen muss, lief perfekt in die Lücke und vollendete humorlos.

Diese Gier im Abschluss, sie zeichnet ihn aus vor dem gegnerischen Tor; das ist offensichtlich auch einer der großen Unterschiede zu vielen anderen im Team. Zum Beispiel zu Gerrit Holtmann, dessen vergebene Riesenchance allgemein als Knackpunkt im Spiegel angesehen wurde.

Holtmann zweimal im Fokus

Denn in der 60. Minute tauchte der Top-Sprinter völlig frei vor dem Stuttgarter Tor auf, bekam den Ball allerdings nicht an Torhüter Florian Müller vorbei. "Wir waren dominant in dieser Phase, man hat beim VfB die Verunsicherung gespürt", befand Trainer Thomas Letsch. "Dann muss so ein Ball eben auch mal rein."

Holtmann scheiterte hier, traf später noch einmal den Pfosten des Stuttgarter Tores, viel mehr hatte der VfL in der Offensive wieder mal nicht zu bieten. Auch Zoller gelingt natürlich nicht alles, aber mit seinem Engagement und seinem Gift im Zweikampf ist der Routinier nach wie vor der wohl wichtigste Faktor in der Bochumer Offensive.

Beim kniffligen Pokalspiel am Dienstagabend bei Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg wird Zoller fehlen; wegen muskulärer Probleme musste der 31-Jährige zur Pause in der Kabine bleiben. "Bei ihm, so Letsch hinterher, „wird es nicht reichen bis Dienstag."

Trifft Zoller, geht' dahin

Zoller also zeigte sich wieder mal treffsicher - und setzte damit eine kuriose Serie fort. Seine sechs Bundesligatore für den VfL Bochum verteilte er auf fünf Partien. Jedes dieser Spiele mit Zoller-Tor verlor Bochum jedoch, zum Beispiel auch bei einem Doppelpack in Hoffenheim, der die 2:0 Führung brachte, am Ende aber stand ein 2:3. Also: Wehe, wenn Zoller trifft…

Daran wird es am Dienstag nicht liegen. Zoller fehlt; womöglich übernimmt für ihn auf der rechten Seite Christopher Antwi Adjei. Aber auch der schnelle Jordi Osei-Tutu wäre ein Kandidat.