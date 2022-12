Kuriose Karrieren und ein Kuss: Das ist Marokkos Kader

Am Mittwochabend will Marokko gegen Frankreich für die nächste Sensation sorgen und als erste afrikanische Mannschaft ins WM-Endspiel einziehen. Im Kader der "Löwen vom Atlas" starteten einige erst spät durch und erleben momentan wohl das Highlight ihrer Karrieren. Die Besonderheiten der Mannschaft von Walid Regragui.

Marokko fordert am Mittwochabend Weltmeister Frankreich (20 Uhr) und möchte auch im Halbfinale für Furore sorgen. Die Löwen vom Atlas wissen, wie man große Nationen bezwingt: Belgien, Spanien und auch zuletzt Portugal bekamen es bei dieser WM bereits zu spüren.

Einige Spieler des Überraschungsteams spielten sich durch ihre Leistungen in Katar in den Fokus. Mit dabei ist ein Akteur, der schon in jungen Jahren Erfahrungen in vier der fünf Top-Ligen Europas sammelte, einer, der von "einem Mann" auf der Straße entdeckt wurde und einer, der seine Laufbahn im Amateuerbereich begann.

Bono: Spätestens seit seinen drei gehaltenen Elfmetern gegen Spanien beim überraschenden 3:0-Erfolg Marokkos i.E. im Achtelfinale der WM 2022 ist der 1,92 Meter große Keeper Bono vielen Beobachtern ein Begriff. Yassine Bounou, wie der 31-Jährige eigentlich heißt, ist seit 2019 die Nummer 1 beim FC Sevilla und sammelte bereits reichlich internationale Erfahrung. Der Schlussmann ist in Kanada geboren und ein ruhiger Zeitgenosse.

Munir: Bereits einen Einsatz bei der WM in Katar verbuchte Ersatzkeeper Munir Mohamedi, genannt Munir. Beim 2:0-Sieg gegen Belgien musste er kurz vor Anpfiff einspringen, weil Bono kurzfristig passen musste. Der 33-Jährige agierte dabei souverän. Auf Klubebene spielt er seit Sommer für Al-Wehda Sports-Club Mekka in der ersten Liga Saudi-Arabiens. Zuvor hütete er 71-mal das Tor von Hatayspor in der Türkei.

Nayef Aguerd: Der Linksfuß ist in der Nationalmannschaft in der Innenverteidigung gesetzt. Sein Trainer Walid Regragui kennt den inzwischen 26-Jährigen bereits aus gemeinsamer Zeit bei FUS Rabat. Allerdings blieb Aguerd 2014 in Rabat, weil eine Offerte aus Valencia platzte. "Sein Glück war vielleicht, dass er nicht nach Valencia gegangen ist", sagte Regragui einst gegenüber "MadeInFoot".

Attiyat Allah und El Yamiq: Zwei überzeugende Joker - Hakimi: Stark und frech

Yahia Attiyat Allah: Der Linksverteidiger hatte nur wenig Anteil an der WM-Teilnahme seines Landes. Denn in der Qualifikation stand der 27-Jährige lediglich beim 4:1 gegen die DR Kongo für neun Minuten auf dem Platz - es war sein Debüt in der Nationalmannschaft. Unter Neu-Trainer Walid Regragui spielt Attiyat Allah in Katar eine größere Rolle: Gegen Kroatien (60. Minute), Belgien (68.) und Spanien (82.) wurde er eingewechselt. Bei der Sensation im Viertelfinale gegen Portugal ersetzte er den verletzten Noussair Mazraoui über die volle Distanz - das Vertrauen zahlte der Spieler von Wydad Casablanca gleich mit der entscheidenden Torvorlage zurück.

Jawad El Yamiq: Während der Innenverteidiger in der Gruppenphase gegen Belgien (78. Minute) und Kanada (76.) lediglich in der Schlussviertelstunde aufs Feld kam, um die jeweilige Führung über die Zeit zu bringen, vertrat er im Achtelfinale ab der 84. Minute den verletzten Nayef Aguerd. Da Aguerd auch gegen Portugal nicht zur Verfügung stand, spielte er beim historischen Sieg von Beginn an. Kurz vor dem Ende rückte El Yamiq wegen eines Kusses nochmal in den Mittelpunkt: Nachdem Pepe in der Nachspielzeit nur am Tor vorbei geköpft hatte, küsste El Yamiq den Routinier auf den Hinterkopf.

Achraf Hakimi: Einer der herausragenden Spieler im Kader Marokkos ist Hakimi. Der 24-jährige Rechtsverteidiger von Paris St. Germain war von 2018 bis 2020 von seinem Jugendklub Real Madrid an den BVB ausgeliehen und ist daher Bundesliga-Kennern ein Begriff. Mittlerweile ist Hakimi auf seiner Position einer der besten Spieler weltweit. Neben der marokkanischen besitzt Hakimi auch die spanische Staatsbürgerschaft, er wurde in Madrid geboren. Ausgerechnet Hakimi schoss im Achtelfinale gegen Spanien frech per Panenka den entscheidenden Elfmeter und traf. Obwohl der Abwehrspieler erst 24 Jahre alt ist, hat er schon in vier der fünf europäischen Top-Ligen gespielt.

Jawad El Yamiq (l.) und Achraf Hakimi (r.) brachten Portugal um Bruno Fernandes im Viertelfinale zur Verzweiflung. IMAGO/Sports Press Photo

Noussair Mazraoui: Der einzige Bundesliga-Spieler im Kader Marokkos ist Mazraoui. Der Sommer-Zugang von Rekordmeister Bayern München kommt beim FCB rechts zum Zug, in der Nationalmannschaft spielt er aber auf der linken Abwehrseite - und ist dort gesetzt. Beim Auftaktspiel gegen Kroatien (0:0) musste der in den Niederlanden geborene 25-Jährige angeschlagen runter, auch das Viertelfinale gegen Portugal verpasste er wegen einer Verletzung.

Saiss, der studierte Kapitän - Amrabats Wandel in Verona

Romain Saiss: Dem Kapitän gelang erst spät der Durchbruch. Im Alter von 21 Jahren spielte Saiss noch in der fünften französischen Liga und absolvierte ein Wirtschaftsstudium. Obwohl es ihm damals bewusst war, dass der Traum von einer Profikarriere mit zunehmender Zeit "unwahrscheinlicher" werden würde, arbeitete er weiter hart. Dafür bekam er die Belohnung: Zweitligist Clermont Foot entdeckte ihn. Danach startete der inzwischen 32-Jährige durch: Über Le Havre und Angers landete der Kapitän bei den Wolves, die er im Sommer nach sechs Jahren in Richtung Istanbul zu Besiktas verließ.

Selim Amallah: Der Mittelfeldspieler wuchs in Belgien auf und trat mit elf Jahren der Jugendakademie von RSC Anderlecht bei. Doch er erlebte in jungen Jahren schon einen Schicksalsschlag. Seine Mutter Antoinette starb wegen eines Aneurysmas, als Amallah 13 ist. Er veränderte sich und wurde von Anderlecht aufgrund von Disziplinproblemen rausgeworfen. Über seinen Jugendverein RAEC Mons empfahl er sich bei Royal Excel Mouscron. Doch sowohl dort als auch beim AFC Tubize (2. belgische Liga) überzeugte er nicht. Letztlich nutzte Amallah seine zweite Chance in Mouscron, entwickelte sich zum Stammspieler und zog im Jahr 2019 weiter zu Standard Lüttich.

Sofyan Amrabat: Nach seinem Wechsel 2017 von seinem Jugendverein FC Utrecht zu Feyenoord Rotterdam geriet seine Karriere als Sechser etwas ins Stocken. Denn sowohl in Rotterdam als auch auf der nächsten Station bei Club Brügge agierte er zumeist als Verteidiger. Beim belgischen Verein kam er nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und soll mit seiner negativen Einstellung für Probleme gesorgt haben. Aus diesem Grund wechselte er zu Hellas Verona und ein Jahr später zur Fiorentina. In Italien wandelte er sich von einem Mittelfeldspieler, der mit seinen fußballerischen Qualitäten überzeugte, zu einem Sechser, der sich durch Tacklings, Laufleistungen und körperliche Zweikämpfe auszeichnet. Für das Team von Walid Regragui ist er praktisch unersetzlich.

Azzedine Ounahi: Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique hob Ounahi nach dem Achtelfinal-Spiel gegen Marokko hervor: "Ich war angenehm überrascht von der Nummer 8. Dieser Junge hat nicht aufgehört zu rennen". In der Tat gehört neben der technischen Gewandtheit die Laufleistung zu den Stärken des Mittelfeldspielers. Der Akteur von Angers SCO habe laut eigener Aussage nicht mit dem Fußball begonnen, um in einem Verein zu spielen, sondern einfach um Spaß zu haben. Daher spielte er zunächst nur mit seinen Freunden in seinem Viertel, wurde dort aber im Alter von sechs Jahren von einem Mann, der zusah, entdeckt.

Sabiri: Erst DFB, dann Marokko - Boufal: "Kleiner und zerbrechlicher als andere"

Abdelhamid Sabiri: Sabiri trug schon den deutschen Adler auf seiner Brust. Bis zur U 21 spielte der 26-jährige Mittelfeldmann für den deutschen Nachwuchs und hatte Hoffnungen, eines Tages mit dem DFB an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Das hat nun mit Marokko, seinem Geburtsland, aus dem auch seine Vorfahren stammen, geklappt. Und er trug zu bisher erfolgreichen WM des Landes bei: Erst der direkt verwandelte Freistoß gegen Belgien in der Vorrunde beim 2:0, dann der souveräne Elfmeter gegen Spanien.

Zakaria Aboukhlal: Der in Rotterdam geborene Angreifer lebte zwischen seinem dritten und sechsten Lebensjahr in Marokko. In Casablanca wurde sein Interesse am Fußball geweckt. Aus diesem Grund schloss er sich nach seiner Rückkehr in die Niederlande sofort GVV Unitas in Gorinchem an. Den 22-Jährigen zeichnet die Wendigkeit und sein Tempo aus. Obwohl er sämtliche U-Nationalmannschaften von Oranje durchlief, entschied er sich 2020 für Marokko aufzulaufen - für die "Löwen vom Atlas" erzielte er im Gruppenspiel gegen Belgien den 2:0-Endstand.

Sofiane Boufal holte nach dem Sieg im Viertelfinale seine Mutter auf den Platz IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Sofiane Boufal: Der dribbelstarke Außenspieler ist in Paris geboren und kehrte 2020 zu seinem Jugendverein SCO Angers zurück. Der Jugendakademie in Angers trat Boufal im Alter von 12 Jahren bei. Beinahe wäre der Traum vom Profifußball aber geplatzt: Wie er selbst in einem Interview mit "So Foot" im Jahr 2021 verriet, wollte der Klub ihn in seiner Jugendzeit entlassen, weil er viel "kleiner und zerbrechlicher als andere" war. Doch der damalige Reservetrainer Stephane Moulin griff ein und sorgte dafür, dass Boufal weiterhin in der Akademie blieb - mit Erfolg: Denn er verhalf der ersten Mannschaft 2015 zum Aufstieg in die Ligue 1.

Ziyech profitiert vom Trainerwechsel - En-Nesyri glänzt 20/21

Youseff En-Nesyri: Er durchlief die Mohammed VI Academy und weckte durch seine Leistungen Interesse aus Spanien. Malaga verpflichtete den Angreifer 2015 für seine U 19. In der Jugend wusste er auch zu überzeugen, sodass er in Malaga schnell den Durchbruch zu den Profis schaffte. Über die Reserve empfahl sich der inzwischen 25-Jährige für die erste Mannschaft der Boquerones. Seit 2020 spielt En-Nesyri nun beim FC Sevilla und feierte gleich in seiner Premierensaison mit den Andalusiern den Europa-League-Titel. Seine bis dato persönlich beste Saison erlebte der Angreifer aber 2020/21: Er erzielte in der Champions League in acht Spielen sechs Tore und traf in der Liga 18-mal in 38 Partien.

Hakim Ziyech: Einer der bekanntesten Spieler, und doch in gewisser Weise ein Mysterium ist Ziyech. Der Spielgestalter steht seit zwei Jahren beim FC Chelsea unter Vertrag, doch seit seinem Wechsel 2020 von Ajax Amsterdam in die englische Hauptstadt muss er um seinen Stammplatz kämpfen. Dass Ziyech überhaupt bei der WM dabei ist, liegt am Trainerwechsel von Vahid Halihodzic zu Walid Regragui im August. Unter dem ehemaligen Coach war er aus disziplinarischen Gründen aus der Nationalmannschaft verbannt worden und verpasste deswegen auch den Afrika Cup Anfang des Jahres.