Kuriose erste DFB-PK: Günter wird für Flick gehalten

Mit einer kuriosen Pressekonferenz in Maskat (Oman) ist die deutsche Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf die WM 2022 in Katar eingestiegen. Vor dem abschließenden Testspiel gegen den Oman wurde Linksverteidiger Christian Günter für Bundestrainer Hansi Flick gehalten.

Aus Maskat/Oman berichten Matthias Dersch und Karlheinz Wild

Der kleine Presseraum im Innenraum des Sultan-Qaboos-Sports-Complex in Maskat (Oman) platzt aus allen Nähten, doch es sind noch Umbauarbeiten zu erledigen. Die Werbewand auf dem Podium muss ausgetauscht werden. Die des omanischen Verbands muss weg, die des DFB hin. Also wird die Wand kurzerhand über die Köpfe der Journalisten gehoben und weggetragen. Kurz darauf geht sie los, die erste Pressekonferenz des DFB-Teams in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Katar.

Vorne nimmt Christian Günter Platz, der Linksverteidiger aus Freiburg. Doch die Journalisten aus dem Oman, wo die deutsche Mannschaft am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker und im Free-TV) gegen den Gastgeber antritt, bevor es am Donnerstag gen Katar geht, kennen Günter offenbar nicht - und halten ihn kurzerhand für den Bundestrainer.

Pressesprecherin Wülle muss einspringen

"Coach, warum wollten Sie gegen den Oman spielen?", fragt einer der Journalisten - und erntet irritierte Blicke auf dem Podium. Ein angekündigter Dolmetscher, der die Konfusion auflösen könnte, ist nicht da. Günter beantwortet die an ihn gestellten Fragen auf Deutsch - auch die des omanischen Journalisten, die ja eigentlich gar nicht an ihn gehen sollte. Es hat etwas von Slapstick, zumal die Lautstärke in dem Raum ohrenbetäubend ist, weil weiter hinten fröhlich geplaudert wird.

Franziska Wülle, die neue Pressesprecherin der Nationalmannschaft springt ein, übersetzt Günters Beantwortung der Oman-Frage ins Englische. Jetzt ist der Journalist irritiert - denn natürlich entsprach sie nicht seinen Erwartungen. Denn sinngemäß antwortet Günter, der Trainer werde sie noch auf den Oman vorbereiten, bislang sei dies noch nicht geschehen. Es ist eine kuriose Gemengelage.

"In der B-Jugend war überhaupt nicht absehbar, dass mein Weg mich hierherführt"

Ein paar Fragen der mitgereisten deutschen Journalisten erreichen Günter dann immerhin auch. Etwa die, wie er auf die WM-Nominierung reagiert habe. "Ich werde den Moment nie vergessen, in dem der Bundestrainer angerufen hat", sagt der Freiburger, der bislang sechs Länderspiele in seiner Vita stehen hat - und damit sechs mehr, als ihm sein heutiger SCF-Trainer Christian Streich zugetraut hatte, als er ihn in der Freiburger Jugend erstmals betreute. "Mindestens ein Zweitligaspieler" sei Günter, aber Nationalspieler? Das dann doch eher nicht.

Heute ist Günter Nationalspieler - auch wegen Streich, der ihn beständig förderte. "In der B-Jugend", sagt der 29-Jährige im Oman, "war überhaupt nicht absehbar, dass mein Weg mich hierherführt. Mit der WM geht ein ganz großer Traum in Erfüllung. Ich habe hart dafür gearbeitet." Ansprüche wolle er nun nicht stellen, sondern sich voll in den Dienst der Mannschaft stellen.

"Ich werde mein Bestmögliches tun, um der Mannschaft zu helfen", sagt Günter, der im Konkurrenzkampf mit Leipzigs David Raum steht und diesen verdrängen will: "Wenn ich hierherkomme, dann möchte ich auch spielen. Das steht außer Frage." Aber, betont er, "egal wie der Bundestrainer sich entscheidet, egal in welcher Rolle ich am Ende dabei bin: Ich werde 100 Prozent dahinterstehen und Gas geben für die Mannschaft".

Also so, wie er es in Freiburg tut - und so, wie er es bis ins Nationalteam geschafft hat. In diesen kleinen Presseraum, in dem es lauter und verrückter zugeht, als im berühmten Souk von Matrah in Maskats Altstadt.