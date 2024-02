Kuriose Ausfallserie bringt Phönix Lübeck in Terminnöte

Fünf Absagen in Folge: Der Frust bei Phönix Lübeck, ein Anwärter auf den Titel in der Regionalliga Nord, ist groß. Denn für die kommenden Monate kommt auf die "Adlerträger" eine echte Terminhatz zu.

"Immerhin durften wir an diesem Spieltag bis vier Stunden vor Spielbeginn auf den Anpfiff hoffen", lautete der Kommentar der Lübecker Social-Media-Abteilung, nachdem auch die für Sonntag angedachte Partie bei der U 23 des FC St. Pauli recht kurzfristig abgesagt wurde. Auch diesmal war die Witterung der Vortage Schuld, die Platzkommission vor Ort senkte den Daumen. "Bus und Essen waren bestellt. Den Bus müssen wir bezahlen und das Essen haben wir jetzt an die Kirche gespendet", sagte ein bedienter Sportdirektor Frank Salomon gegenüber HLsports.

Es war das fünfte Regionalliga-Spiel in Folge, das ins Wasser fiel: Nachdem es Ende Januar bereits mit dem Spitzenspiel zuhause gegen Hannover 96 II losging, und auch die folgenden Heimspiele gegen den Eimsbütteler TV (10. Februar) und den HSV II (14. Februar) sowie die Auswärtspartie beim SSV Jeddeloh II (3. Februar) nicht stattfinden konnten, war das letzte Pflichtspiel vor der Winterpause auf den 26. November 2023 datiert (1:1 beim VfB Oldenburg).

Fünf Spiele mehr

Schnee, Regen, dazu Krähen, die in der Spielstätte Buniamshof (witterungsbedingt eigentlich schon der Ausweichspielort für das heimische Stadion Flugplatz) für Probleme sorgten - zwangsweise wächst in der Tabelle der Rückstand auf die Spitze, die am Wochenende die U 23 von Hannover 96 untermauerte. Die aktuell zwölf Punkte große Lücke wäre zwar in den Nachholspielen mehr als nur zu schließen, dafür aber bräuchte die Elf von Coach Dinalo Christiano Adigo in den kommenden drei Monaten einen Kraftakt: Weil der letzte Spieltag in der Staffel Nord für den 18. Mai angesetzt ist - und anschließend auf den Meister noch die Aufstiegsspiele gegen den Vertreter der Regionalliga Bayern warten, bleibt nicht mehr viel Zeit. Sprich: 18 Partien müssen in zwölf Wochen über die Bühne gehen - im Landespokal Schleswig-Holstein ist, zum Glück für die "Adlerträger", bereits das Halbfinale absolviert. Das Finalspiel ist für den 25. Mai vorgesehen.

"Niemand kommt beim 1. FC Phönix Lübeck nun auf die Idee, die Opferrolle einzunehmen", heißt es von Seiten der Lübecker kämpferisch. Einen Nachholtermin gibt es bislang übrigens für keine der fünf Partien. Zunächst wartet am kommenden Samstag das Heimspiel gegen BW Lohne. Hoffentlich.