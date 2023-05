Kurios: So könnte Ex-Trainer Reis von seinen Niederlagen profitieren

Dem Jubel über den späten Ausgleich in Berlin folgte beim VfL Bochum ziemlicher Frust am Sonntag. Ausgerechnet Thomas Reis könnte seinen Ex-Klub endgültig in die 2. Liga schubsen.

Augenzeuge eines kuriosen Unentschiedens in Leverkusen: Thomas Letsch. IMAGO/Treese