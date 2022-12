Kurios: Mehr Geld von der FIFA für Trapp als für Kolo Muani

Die FIFA beteiligt die Klubs am wirtschaftlichen Erfolg der WM. Ein differenzierter Ausschüttungsmodus bewirkt, dass Eintracht Frankfurt rund 170.000 Euro für Kevin Trapp erhält - während es für Finalteilnehmer Randal Kolo Muani nur 116.000 Euro gibt.

Bis zur genauen Abrechnung der FIFA wird es wohl noch Monate dauern, doch Eintrachts Finanzvorstand Oliver Frankenbach hat die Zahlungen bereits simuliert und erwartet eine Gesamteinnahme von rund 1,2 Millionen US-Dollar, was 1,07 Millionen Euro entspricht. Über das "Club Benefits Programme" schüttet der Weltverband rund 200 Millionen Euro an die Vereine der über 800 WM-Spieler aus.

Unabhängig von den Einsatzzeiten entlohnt die FIFA die Klubs, deren Spieler bei der WM in Katar zum 26-köpfigen Kader eines Nationalteams gehören, mit 10.000 US-Dollar (9435 Euro) pro Tag, wobei die Vorbereitungszeit mitzählt. So kommen für die Vorrunde pro Spieler rund 170.000 Euro zusammen, für das Erreichen des Achtelfinals sind es 208.000, für das Viertelfinale 264.000, für das Halbfinale 302.000 - und beim Einzug ins Endspiel fließen stattliche 349.000 Euro.

Im Rahmen dieses Programms wurden nach der WM 2018 in Russland Mittel in gleicher Höhe an 416 Klubs von 63 FIFA-Mitgliedsverbänden ausgezahlt. Die "Gewinnbeteiligung" gehört zu einer Kooperationsvereinbarung der FIFA mit der europäischen Klubvereinigung und wurde zur WM 2010 eingeführt.

Nantes erhält zwei Drittel der Summe für Kolo Muani

Allerdings wird die FIFA-Zahlung auf die Vereine der laufenden Saison und die beiden vorhergehenden Spielzeiten verteilt. Im Fall von Kolo Muani, der erst im vergangenen Sommer zur Eintracht kam, kann der FC Nantes dadurch zwei Drittel der Summe beanspruchen, an Frankfurt werden nach kicker-Berechnungen nur rund 116.000 Euro fließen. Die volle Summe erhält die Eintracht lediglich für Trapp (170.000 Euro), Daichi Kamada (208.000), der mit Japan ins Achtelfinale kam, sowie für Djibril Sow, der mit Schweiz ebenfalls die Runde der letzten 16 erreichte.

Kristijan Jakic, der im Sommer 2021 nach Frankfurt wechselte und mit Kroatien Dritter wurde, bringt 201.000 Euro in die SGE-Kasse, bei Jesper Lindström, der genauso lange für die Eintracht spielt, sind es nach dem Vorrunden-Aus von Dänemark 113.000 Euro. Die nach der Vorrunde beendete Katar-Reise von Mario Götze wird mit rund 57.000 Euro vergütet, zwei Drittel der Gesamtsumme gehen an seinen Ex-Verein PSV Eindhoven.