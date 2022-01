Kupp, Watt, "Gronk": Elf Erkenntnisse aus Week 18

Die Regular Season der NFL ist krachend zu Ende gegangen - und mit ganz langen Gesichtern im Lager der Colts und Chargers. Große Marken gab es ebenfalls noch. Best of NFL 2021, Week 18 ...

1. Zwei Teams ereilte auf der Zielgeraden dieser Regular Season ein ganz dramatisches Ende - angefangen bei den Colts. Das Team aus Indianapolis hätte bei den Jacksonville Jaguars, dem schwächsten Team der gesamten Liga, nur gewinnen müssen für ein Play-off-Ticket. Stattdessen aber verlor Indy mit 11:26, schied aus und hat seit 2014 bei den Jags eine Bilanz von 0:5 (plus eine Pleite in London).

2. Der andere Leidtragende dieser Week 18 waren die Chargers. Die Truppe aus Los Angeles um Top-Quarterback Justin Herbert kam bei den Las Vegas Raiders mehrmals bärenstark zurück, nur um in der Verlängerung kurz vor Ablauf der Uhr ein Field Goal zu kassieren. Ein Remis hätte gereicht, dann wären Las Vegas und L.A. weiter gewesen.

3. So aber feierten am Ende in der AFC neben den Raiders noch die Pittsburgh Steelers, die selbst erst in der Verlängerung ihr 16:13 bei den Baltimore Ravens feiern konnten. Zugleich verlängerte sich damit die Karriere von Ben Roethlisberger, der zweimalige Super-Bowl-Sieger wird nach dieser Saison aller Wahrscheinlichkeit nach aufhören.

4. Apropos Steelers: Pass Rusher Trent Jordan "T.J." Watt nutzte die Gunst der Stunde zum Abschluss dieser Regular Season noch, um einen neuen "Sack"-Bestwert aufzustellen. 22,5-mal brachte Watt den gegnerischen Spielmacher zu Boden, das ist derselbe Wert wie Giants-Ikone Michael Strahan im Jahr 2001. Einziger Unterschied: Strahan hatte damals 16 Spiele gebraucht, Watt war nur in 15 aktiv.

5. Und nochmals etwas zu "Steel City": Vor dem Spiel hatte das Team nur noch eine zehnprozentige Chance auf die Endrunde - und freute sich darüber hinaus über Running Back Najee Harris. Der Rookie beendete die Saison mit 381 Touches, mehr als jeder andere Spieler der Liga. Das Besondere dabei: Er hatte keinen einzigen Fumble.

6. Während die Packers den Top Seed in der NFC bereits vergangenen Spieltag klargemacht hatten, sicherten sich nun in der AFC die Tennessee Titans (28:25 in Houston) das Freilos für die Wild Card Round sowie stetes Heimrecht bis hin zum anvisierten Super Bowl.

7. Tom Brady schraubt auch im hohen Alter von 44 Jahren noch immer an Meilensteinen. So beendete der siebenmalige Super-Bowl-Sieger diese abermals erfolgreiche Regular Season nicht nur mit einem weiteren Play-off-Ticket, sondern auch mit 5316 Passing Yards. So viel hatte "TB12" noch nie zuvor erreicht (5235 Yards 2011 mit den Patriots).

8. Bradys ehemaliger Patriots-Kollege und aktueller Buccaneers-Tight-End Rob Gronkowski hat ebenfalls einen Bestwert aufgestellt mit seinem 32. NFL-Spiel mit über 100 Receiving Yards. Damit hat "Gronk" Legende Tony Gonzalez (31 solcher Spiele) übertroffen.

9. Eine ganz besondere Saison absolvierte auch Rams-Receiver Cooper Kupp. Die Anspielstation der Detroit Lions beendete diese Spielzeit mit 16 Touchdowns, 145 Catches und 1947 Yards - jeweils Bestwert in dieser Saison. Mehr Yards hatte in der Geschichte der NFL nur Calvin "Megatron" Johnson im Jahr 2012 (1964) vorzuweisen. Quarterback bei beiden Spielern: Matthew Stafford.

10. Am unteren Ende der NFL fiel auch noch eine große Entscheidung: Die Jaguars werden trotz ihres Sieges zum Abschluss als schwächstes Team dieser Regular Season eingestuft - und dürfen demzufolge erneut den First Overall Pick im Draft verwenden. Vergangenes Jahr hat das Team damit Quarterback-Hoffnung Trevor Lawrence an Land gezogen.

11. Große Kritik müssen derweil mal wieder die New York Giants einstecken, die die Spielzeit mit 4:13 abschlossen. 13 Niederlagen, das hatte es in der Geschichte dieses stolzen NFL-Franchises erst einmal zuvor gegeben - und das Team exisitiert bereits seit 1925.

Zum Thema: NFL-Play-offs - der finale Überblick über die 14 weitergekommenen und die 18 ausgeschiedenen Teams