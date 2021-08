Kuopio-Coach Valakari: "Wir sind realistisch, aber auch verrückt und träumen groß"

Die Niederlage im Hinspiel fiel mit 0:4 deutlich aus, das Weiterkommen in den Play-offs zur Europa Conference League gegen den 1. FC Union wäre für Kuopion PS daher nichts weniger als eine Sensation. KuPS-Coach Simo Valakari gibt sich realistisch, will die Hoffnung aber nicht ganz aufgeben.

Ganze zwei Journalisten - beide aus Deutschland - fanden sich am frühen Mittwochabend zur Pressekonferenz von KuPS im Berliner Olympiastadion ein. Ein finnischer Medienvertreter war nicht zu sehen. Möglicherweise ein Signal dafür, dass kaum jemand an ein Weiterkommen des Außenseiters glaubt. Kein Wunder, ging das Hinspiel gegen die Eisernen am vergangenen Donnerstag in Helsinki doch mit 0:4 deutlich verloren.

"Die größte Enttäuschung in der vergangenen Woche war, dass wir uns keine große Chance auf das Weiterkommen gelassen haben. Aber", sagte KuPS-Coach Simo Valakari, "wir haben unseren Stolz, wir wollen zeigen, dass wir gute Fußballer sind."

Die Chancen auf die Sensation im Play-off-Rückspiel am Donnerstagabend (20.15 Uhr, LIVE! bei kicker) bezifferte der 48-Jährige auf "ein, vielleicht zwei-Prozent". Einerseits. Andererseits "haben wir die Leute schon früher überrascht auf unserer europäischen Reise", sagte Valakari und fasste zusammen: "Wir sind realistisch - aber wir sind, wie immer, auch verrückt und träumen groß. Wir werden voll aufdrehen."

"Man kann viele Tore in kurzer Zeit schießen"

Ähnlich wie Unions Trainer Urs Fischer verwies Valakari auf das jüngste Spiel seiner Mannschaft in der finnischen Meisterschaft, das KuPS am Wochenende nach 0:1-Pausenrückstand gedreht und mit 5:1 bei HIFK Helsinki gewonnen hatte. "90 Minuten sind sehr lang. Man kann viele Tore in kurzer Zeit schießen. Das haben wir am Wochenende gesehen, als wir fünf Stück in einer Halbzeit gemacht haben", sagte der Ex-Profi, der am Donnerstag wieder auf den im Hinspiel gegen Union gesperrten Mittelfeldspieler Urho Nissilä zurückgreifen kann.

Um am Donnerstagabend aber überhaupt auf eine Sensation hoffen zu dürfen, dürfe man nicht "solche einfachen Fehler machen" wie im Hinspiel. Union sei "fast tödlich bei Kontern", deshalb "müssen wir besser aufpassen", sagte Valakari, der sich mit einer Mischung aus Realismus und (Zweck-?)Optimismus äußerte. "Wir müssen uns Chancen erspielen und Tore machen - und dann sehen wir weiter", gab er als Marschroute aus.