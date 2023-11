Kunzes Treffer und der Mehrwert für Hannover 96

Es dauerte lange, sehr lange. Mit seinem Treffer gegen Braunschweig aber scheint der Knoten für den 96-Mittelfeldspieler endlich geplatzt, nach mehreren Versuchen, in denen jedoch immer wieder etwas im Wege stand ...

Gut gepasst hätte es ja auch schon an jenem 22. April dieses Jahres. Doch ausgerechnet bei seinem Ex-Verein Arminia Bielefeld kassierte Videoassistent Patrick Alt das Tor, das Fabian Kunze zum vermeintlichen 4:1 für Hannover 96 erzielt hatte, wieder ein. Und auch im jüngsten Auswärtsspiel auf Schalke dauerte Kunzes Jubel nur kurz: Diesmal verweigerte Schiedsrichter Timo Gerach dem 1:0 gegen die Gelsenkirchner die Anerkennung, weil Kunze zuvor seinen Gegenspieler Lino Tempelmann regelwidrig behindert haben soll.

"Der gegen Schalke war ja auch schon drin …", erinnerte auch Kunze selbst noch einmal daran, dass er in seinem 104. Spiel in der 1. oder 2. Liga (absolviert für seine beiden Vereine Arminia und 96) schon kurz vor dem allerersten eigenen Torjubel der Karriere in diesen beiden Spielklassen stand. Nun war es nach langem Anlauf tatsächlich endlich Zeit für die Premiere. Im Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig (2:0) gelang dem 25-Jährigen das langersehnte Erlebnis, er traf zum 1:0. Entsprechend groß die Freude: "Es war pure Emotion, von allen. Es wird ein prägendes Erlebnis bleiben", zeigte der sonst so kühle zentrale Abräumer ungewohnte Gefühle. "Brutal geil. Ein Derby-Sieg ist einfach schön, wir haben gut gespielt." Wichtig für Kunze auch: "Wir haben genügend Leute glücklich gemacht. Darum geht es: Dass wir den Leuten etwas zurückgeben."

Leitl sieht Weiterentwicklung

"Toreschießen ist etwas, worin ich mich einfach verbessern kann. Das war ein guter erster Schritt", weiß der Mittelfeldabräumer, der unfreiwillig bislang bei seinen durchaus guten Auftritten eher durch das regelmäßige Sammeln Gelber Karten auffiel. Zweimal hatte derweil zuletzt Nebenmann Enzo Leopold gegen Magdeburg und auf Schalke ein Tor erzielt, es waren ebenfalls die ersten in der Laufbahn des früheren Freiburgers. Den Mehrwert, dass jetzt auch seine "Sechser" treffen, sieht Stefan Leitl als echte Weiterentwicklung seiner Mannschaft: "Wir haben thematisiert, dass wir aus dem Mittelfeld heraus torgefährlicher werden müssen", so Hannovers Trainer. "Wenn man nun die letzten Spiele betrachtet, bekommen wir die Jungs jetzt auch in bessere Positionen. Das freut mich, weil es uns in der Gesamtheit besser macht."

Fokus auf das Top-Spiel bei St. Pauli

Kunze blieb unterdessen auch in der Stunde des Triumphes weitgehend der Alte. Feiern? Ein wenig vielleicht, aber nicht allzu lange und zu ausgiebig. "Wir spielen ja am Freitag schon wieder." Richtig, beim Gipfeltreffen mit dem FC St. Pauli. Deshalb bleibe auch kaum Zeit für einen Blick auf die Spitzengruppe der Liga, schon gar nicht verbunden mit Träumereien. "Platz drei ist schön. Aber wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, sieht man auch: Es ist alles sehr eng beieinander. Für uns ist es wichtig, dass wir weiter punkten. Bei St. Pauli wird es wieder ein brutal schweres Spiel. Wir müssen uns gut vorbereiten. Da musst du erst einmal bestehen. Aber wer weiß, wozu so ein Derby-Sieg so gut sein kann …"

Seine fast obligatorische Gelbe Karte holte sich Kunze übrigens gegen Braunschweig auch noch ab - im Trubel in der Nachspielzeit und aus seiner Sicht zu Unrecht. "Es war eine normale Rudelbildung. Eigentlich kriege ich einen Kopfstoß, dann Gelb."