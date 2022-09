Kunz hält bei Carl Zeiss Jena hinten dicht

Der FC Carl Zeiss Jena ist überraschend gut in die Saison gestartet und kann sich unter anderem auf einen starken Torwart verlassen. Doch jetzt kommen die Wochen der Wahrheit für die Thüringer.

Hält so gut wie jeden Ball: Kevin Kunz, Torwart des FC Carl Zeiss Jena IMAGO/Karina Hessland

Mehr zur REgionalliga Nordost Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Mit diesem Saisonstart in die Regionalliga Nordost hat man beim FC Carl Zeiss Jena wohl selbst nicht gerechnet. Die Thüringer sind noch immer ungeschlagen, mischen im Klassement oben mit - und das trotz eines großen Umbruchs im zurückliegenden Sommer. Gleich 14 neue Spieler holte Sportdirektor Tobias Werner, von denen fast alle junge Talente sind, die andere Vereine anscheinend nicht auf dem Zettel hatten.

Einen großen Anteil am starken Start hat allerdings auch der neue Torwart Kevin Kunz. Und der ist beileibe kein Youngster mehr. Der 30-Jährige stand in den vergangenen zweieinhalb Jahren beim Zweitligisten Jahn Regensburg unter Vertrag, zuvor bei Austria Lustenau in der 2. Liga Österreichs sowie von 2015 bis 2018 beim damaligen Drittligisten Chemnitzer FC. Kunz dirigiert mit gerade einmal zwei Gegentoren nach sechs Spielen die beste Abwehr der Regionalliga. Dort spielt auch Routinier René Lange, der auf und neben dem Feld zum Leitwolf avancierte. Der 33-Jährige verteidigt nämlich nicht nur auf dem Rasen, sondern ist zudem auch spielender Co-Trainer. Er sagt: "Es gab ja bei einigen im Umfeld Befürchtungen, dass bei uns gar nichts geht. Das haben wir widerlegt."

Nun beginnen für den einstigen DDR-Top-Klub die Wochen der Wahrheit, denn bislang traf man - bis auf Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt im Thüringer Derby (1:1) - nur auf Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Kann Jena nun auch gegen Energie Cottbus, Chemie Leipzig und die VSG Altglienicke die bisher gezeigte Stabilität abrufen, dann ist mit der Mannschaft von Trainer Andreas Patz im Meisterschaftsrennen der laufenden Saison durchaus zu rechnen.