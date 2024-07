Kuntz zu angepeiltem HSV-Aufstieg: "Dieses Jahr ziehen wir es auch durch"

Der Hamburger SV geht mittlerweile in seine siebte Zweitligasaison - und will sich diesmal endlich den Traum von der Bundesliga-Rückkehr erfüllen. Der neue HSV-Vorstandschef Stefan Kuntz ist jedenfalls zuversichtlich.

Keine Mannschaft ist in den vergangenen Jahren so oft knapp am Aufstieg gescheitert wie der HSV. Viermal beendete man die Saison auf Platz vier (2018/19, 2019/20, 2020/21 und 2023/24) und zweimal scheiterte man in der Relegation (2021/22 und 2022/23). In der kommenden Saison soll es nun endlich gelingen. "Ich glaube, dieses Jahr ziehen wir es auch durch", sagte der neue HSV-Vorstandschef Stefan Kuntz in einem Interview mit RTL und ntv.

Der ehemalige Nationalspieler hat seinen Posten bei den Rothosen Ende Mai übernommen und hat schon eine genaue Vorstellung davon, wo sich der HSV im Saisonendspurt befinden soll. "Wir sollten am 30. Spieltag entweder auf eins, zwei oder drei stehen oder eins, zwei und drei noch erreichen können", sagt der 61-Jährige.

Podcast Nach der EM ist vor der WM: Wie geht's weiter beim DFB? Nach dem EM-Aus richtet sich der Blick beim DFB nach vorn: Wer kann Toni Kroos ersetzen? Welche Spieler werden die Mannschaft bis zur WM 2026 prägen? Und wie sehen die Tendenzen bei Neuer, Müller und Gündogan aus? Außerdem: Triathlon! 3500 Menschen haben am Sonntag beim größten Langstrecken-Triathlon der Welt mitgemacht, dem Challenge im mittelfränkischen Roth. Unsere Reporterin Isa Fischer war vor Ort. alle Folgen

Kuntz weiß, dass "der Druck extrem groß ist. Man fühlt, was auf einmal alles auf dem Platz auf dem Spiel steht und von daher gesehen wäre es mir natürlich sehr lieb, wenn man diese Saison an diesem 30. Spieltag in Reichweite oder auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz stehen würde."

Keine Trainerdebatte erwünscht

Den siebten Anlauf, in die Bundesliga zurückzukehren, startet der Hamburger SV am 2. August (LIVE! ab 20.30 Uhr bei kicker) - und das mit dem Traditionsduell bei Absteiger 1. FC Köln. 105-mal gab es dieses Duell schon, der HSV liegt dabei im direkten Vergleich mit 40 Siegen, 36 Niederlagen und 29 Unentschieden leicht vorne. Die meisten Duelle, um genau zu sein 94, gab es dabei in der Bundesliga.

Im Unterhaus wird es indes erst das dritte Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs sein. Für HSV-Trainer Steffen Baumgart steht dabei ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub bevor - er trainierte den Effzeh vom 1. Juli 2021 bis zum 21. Dezember 2023. Seit Februar hält Baumgart nun das Ruder in Hamburg und genießt seit Kuntz' Amtsantritt wieder großen Rückhalt. "Zunächst einmal war mir wichtig, dass wir keine unnötige Trainerdiskussion aufführen", betonte Kuntz und machte deutlich: "Steffen Baumgart hat unser komplettes Vertrauen."