Kuntz-Wechsel in die Türkei: DFB will U-21-Trainerteam halten

Stefan Kuntz wird am Montag als türkischer Nationaltrainer vorgestellt und erst danach die Frage klären, wer ihm assistieren soll. Sein bisheriges Erfolgsteam bei der U 21 will der DFB unbedingt halten.

Stefan Kuntz mit seinen Assistenten Daniel Niedzkowski, Antonio di Salvo und Klaus Thomforde (v.r.n.l.) bei der Verleihung der Goldene Henne in Leipzig. imago images/Future Image

Kuntz ist an diesem Sonntag zu den finalen Gesprächen rund um den anvisierten Drei-Jahres-Vertrag als neuer türkischer Nationalcoach nach Istanbul gereist. Am Sonntagnachmittag bestätigte der türkische Fußballverband eine Einigung erzielt zu haben - noch fehlt die Unterschrift unter dem Vertrag, die am Montag um 15 Uhr im Rahmen einer Zeremonie erfolgen soll.

Für den Verband um Hamit Altintop hat die Chef-Personalie Priorität, erst danach soll es um die Besetzung von Kuntz' künftigem Trainerteam gehen - wenngleich es natürlich schon jetzt Planspiele darum gibt. Ein naheliegender Gedanke: Der 58-Jährige nimmt sein bisheriges Erfolgsteam bei der U 21 mit, oder zumindest Teile davon.

Wir tun alles dafür, das übrige Trainerteam der U 21, das in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet hat, beim DFB zu halten. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften

Erst am Freitagabend kam diese Combo wieder zusammen. Kuntz nahm zusammen mit seinen Assistenten Antonio di Salvo und Daniel Niedzkowski sowie Torwarttrainer Klaus Thomforde stellvertretend für die gesamte, aktuelle U-21-Europameisterschaft in Leipzig die "Goldene Henne" entgegen. Deutschlands größter Publikumspreis in der Kategorie Sport ist natürlich auch eine Auszeichnung für dieses bemerkenswert erfolgreiche Trainerteam.

2017 und 2021 führte das Quartett, das im engsten Kreis durch Videoanalyst Jannis Scheibe komplettiert wird, die deutsche U-21-Auswahl zum Europameistertitel, 2019 ins EM-Finale und es betreute dieses Jahr auch Team D beim olympischen Fußballturnier in Japan. Nun könnten sich die Wege allerdings trennen - zumindest, wenn es nach dem DFB geht. "Wir tun alles dafür, das übrige Trainerteam der U 21, das in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet hat, beim DFB zu halten und sind guter Dinge, dass uns das gelingt", betont Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, im Gespräch mit dem kicker, dass die DFB-Freigabe für Kuntz nicht gleichbedeutend ist mit grünem Licht für dessen Trainerkollegen.

Niedzkowskis Verbleib ist am wahrscheinlichsten

Zumindest im Fall von Niedzkowski, der gleichzeitig den wichtigen Posten des Leiters des Fußballlehrerlehrgangs bekleidet, gilt nach kicker-Informationen ein Verbleib beim DFB als recht sicher. Beim übrigen Trio scheint die Lage offener zu sein, der DFB aber auch gute Karte zu haben. Davon ohnehin unabhängig suchen Kuntz und Altintop mindestens einen Co-Trainer, der sowohl die deutsche als auch die türkische Sprache beherrscht und die dortige Fußballkultur gut kennt.

Die Personalien werden auch von den Vertragskonditionen abhängen, die erst nach Kuntz' Unterschrift final festgelegt werden.