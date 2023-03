Kuntz nach geglücktem Auftakt: "Es war kein einfaches Spiel"

Der Auftakt in die EM-Qualifikation ist der Türkei geglückt, wenn auch mit Mühe. Entsprechend erleichtert zeigte sich Trainer Stefan Kuntz.

Im September 2022 hing der Haussegen schief, in der Nations League hatte die Türkei die beiden letzten - wenn auch bedeutungslosen - Spiele gegen Luxemburg (3:3) und auf den Faröern (1:2) in den Sand gesetzt. Platz eins in der Liga-C-Gruppe 1 war schon vorher mit vier Siegen eingetütet, dennoch löste die Blamage beim Underdog heftige Kritik in der Türkei aus.

Drei Spiele später schaut die Fußballwelt für die Türken schon wieder besser aus. Dreimal hieß der Sieger Türkei, dreimal stand ein 2:1. Sowohl in den Freundschaftsspielen gegen Schottland und Tschechien als auch am Samstag zum Start in die EM-Qualifikation in Armenien.

"Es war kein einfaches Spiel", ließ Trainer Stefan Kuntz nach der Partie in Erewan wissen, zumal sein Team schon nach zehn Minuten nach einem Eigentor von Ozan Kabak einem Rückstand hinterherlaufen musste. Orkun Kökcü nach einer guten halben Stunde und Kerem Aktürkoglu in der 64. Minuten drehten die Partie, am Ende zitterte sich die Türkei zum Dreier.

"Dennoch, ich denke, es war ein verdienter Sieg nach einem schwierigen Auswärtsspiel für uns. Wir freuen uns über die drei Punkte", meinte Kuntz.

Der WM-Dritte Kroatien kommt

Der zeigt Respekt vor dem nächsten Gegner, am Dienstag (20.45 Uhr) kommt der WM-Dritte Kroatien nach Bursa. Die Kroaten mussten sich zum Auftakt mit einem 1:1 gegen Wales zufriedengeben, die Bilanz gegen die Türkei ist aber positiv: In neun Spielen gewann Kroatien dreimal, die Türkei nach 90 Minuten nur einmal. Bei der EM 2008 stand es im Viertelfinale nach der regulären Spielzeit 0:0, ehe nach einem dramatischen Schlussakkord die Verlängerung 1:1 endete und die Türkei das Elfmeterschießen 3:1 gewann.