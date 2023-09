Kuntz nach Entlassung: "Das bleibt jetzt ein unerfüllter Traum"

Das Aus für Stefan Kuntz als Nationaltrainer der Türkei kam nicht völlig überraschend. Der 60-Jährige bedankte sich nun bei der Mannschaft und sagte, was ihn besonders stolz gemacht habe.

Während seines letzten Länderspiels in Verantwortung: Stefan Kuntz in Genk, wo die Türkei auf Japan traf. Getty Images

"Einer meiner größten Träume war es, während der Heim-EM in Deutschland an der Seitenlinie als Trainer der türkischen Nationalmannschaft zu stehen - leider bleibt das jetzt nur noch ein unerfüllter Traum", schrieb Stefan Kuntz am Donnerstag auf seiner Website. Er wünsche der türkischen Auswahl und "vor allem dem türkischen Volk, dass unsere erfolgreiche Arbeit fortgeführt wird und die Mannschaft sich für die kommende Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert".

Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, schließlich liegt die Türkei in der Qualifikationsgruppe D mit zehn Punkten gleichauf mit Tabellenführer Kroatien auf dem zweiten Platz. "Ich bin stolz darauf, dass die zu meinem Amtsantritt 2021 ausgegebenen Ziele erreicht wurden", schrieb der 60-Jährige: "das Erreichen der Qualifikationsspiele für die WM in Katar und der Aufstieg von der Gruppe C der Nations League in die Gruppe B".

Stolz mache ihn und sein Trainerteam auch, dass sie junge türkische Talente entdeckt und gefördert hätten. In den ziemlich genau zwei Jahren unter Kuntz' Leitung hatten 22 Spieler ihr Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben, darunter Top-Talent Arda Güler (inzwischen Real Madrid) sowie die gebürtigen Deutschen Serdar Dursun, Onur Bulut und Salih Özcan.

Gerade im Falle des Dortmunders und von Ferdi Kadioglu (Fenerbahce, in den Niederlanden geboren) freue es ihn, schrieb Kuntz, dass man sie zu einem Verbandswechsel in die Türkei überzeugen konnte.