Kuntz kritisiert U 21: "Das habe ich bei gar keinem gesehen"

Stefan Kuntz hat das frühe EM-Aus der deutschen U 21 nicht überrascht, sieht die Probleme aber längst nicht nur in der Ausbildung - sondern auch in der Gesellschaft.

"Irgendwann muss es dir egal sein, was der Trainer sagt": Stefan Kuntz. Getty Images

2017 und 2021 hatte er die deutsche U-21-Nationalmannschaft zum EM-Titel geführt, 2019 ins Finale. Trotzdem kam das schlechte Abschneiden beim Turnier 2023 für Stefan Kuntz keineswegs unerwartet.

"Diese Ergebnisse sind ein Spiegelbild einer Entwicklung, die viele schon seit Jahren vorausgesehen haben. Es ist eine Art Blauer Brief für den deutschen Fußball, eine letzte Warnung", sagte Kuntz, inzwischen Trainer der türkischen Nationalelf und bei der U 21 von seinem früheren Assistenten Antonio Di Salvo abgelöst, der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn man das sechs Jahre begleitet, sieht man natürlich den Mangel und das Manko."

"Ich habe den Spieler vermisst, der auf dem Bolzplatz vor Zorn heult"

Dennoch ist es für Kuntz zu einfach, das frühe Aus mit nur einem Punkt aus drei Spielen ausschließlich an den Problemen in der Ausbildung festzumachen. "Das ist eine Einstellungssache, die hat mit der Ausbildung nichts zu tun. Das hat damit zu tun, ob ich mich einfach aufgebe", sagte der 60-Jährige mit Blick auf die abschließende 0:2-Niederlage gegen England, bei der Deutschland völlig chancenlos war. "Ich habe den Spieler vermisst, der auf dem Bolzplatz vor Zorn heult und sich ärgert, weil er 0:1 verloren hat."

Es hätten elementare Dinge wie "Einstellung zum Spiel, Laufbereitschaft und Zweikampfbereitschaft sowohl offensiv als auch defensiv" gefehlt. "Irgendwann", führte Kuntz beim SID aus, "muss es dir egal sein, was der Trainer sagt. Wenn dich dein Gegner herspielt, musst du sagen: Pass mal auf, mit mir nicht. Niklas Dorsch, Salih Özcan und auch andere meiner Spieler haben damals irgendwann gezeigt, dass es so nicht geht, dass wir so ein Spiel gewinnen wollen. Das habe ich bei gar keinem gesehen, das hat mich ein bisschen überrascht."

Für Kuntz ist das nicht nur ein Problem des Fußballs, sondern auch ein "gesellschaftliches". Denn: "Wir nehmen den Kindern alles ab, jeden Konflikt. Je früher du anfangen musst, Konflikte zu lösen, umso eher bilden sich die Charaktere. Wenn dir das abgenommen wird, hinkst du in der Entwicklung hinterher", erklärt er. Spiele ein Spieler nicht, "reden die Eltern mit dem Trainer. Wenn es Probleme in der Schule gibt, gehen die Eltern zum Lehrer. Da wird insgesamt viel zu wenig auf Eigenverantwortung gesetzt."

"Jeder Vorschlag stößt zuerst auf taube Ohren"

Dass Reformen in der Ausbildung hermüssen, hat auch der DFB schon länger erkannt. "Das größte Problem: Es dauert, bis sich im deutschen Fußball etwas ändert", kritisiert Kuntz. "Jeder Vorschlag stößt zuerst auf taube Ohren. Dann gibt es Zweifel - warum brauchen wir denn diese Veränderungen, wieso ist die Reform überhaupt nötig? Und diese Bedenken werden von den Leuten geäußert, die keine Spezialisten sind für Jugendfußball oder die Ausbildung von Talenten."

Ein verlorenes Turnier muss die EM für die deutschen Youngster trotzdem nicht gewesen sein. "Die U 21 ist beim Thema Leistungsfähigkeit der perfekte Spiegel", findet Kuntz. "Es sind nur Gleichaltrige da, es gibt keine Ausreden. Dieser Spiegel zeigt, was ich kann und was nicht. Wenn jeder Spieler die Erkenntnisse aus dem Spiegel mitnimmt, dann war dieses Turnier schon für etwas gut, vor allem für die Selbsteinschätzung."