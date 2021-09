Kuntz in die Türkei: DFB wartet auf "finale Rückmeldung"

Die Zeichen verdichten sich, dass Stefan Kuntz neuer Nationaltrainer der Türkei werden könnte. Beim DFB hat der deutsche U-21-Coach zwar noch nicht um die Freigabe aus seinem Vertrag bis Ende Juli 2023 gebeten, auf diesen Schritt ist man beim Verband aber vorbereitet.

In Folge türkischer Medienberichte hatte Kuntz am Dienstagabend via DFB erklärt: "Auf Einladung des türkischen Fußballverbandes war ich zu ersten Gesprächen in Istanbul, es gibt aber noch keine Entscheidung zu vermelden." Diese könnte aber bald folgen.

Im Hintergrund scheint es noch um die Modalitäten zu gehen, mit denen der Verband TFF, für den Ex-Bundesligaspieler Hamit Altintop die Nachfolgersuche für den entlassenen Senol Günes verantwortet, Kuntz einen Wechsel schmackhaft machen will. Der frühere türkische Nationalspieler und heutige TV-Experte Ridvan Dilmen vermeldete etwa bei Twitter, dass Kuntz einen Dreijahresvertrag erhalten und ihm ein türkischstämmiger Co-Trainer mit deutschen Sprachkenntnissen zur Seite gestellt werden soll. An dieser Stelle werden unter anderem die im deutschen Profifußball bekannten Tayfun Korkut und Kenan Kocak gehandelt.

Aber der deutsche U-21-Erfolgstrainer muss wohl auch noch abschließend nach Beratungen mit seiner Familie entscheiden, ob er seinen sicheren Job beim DFB, wofür er intern und extern eine hohe Wertschätzung erfährt, aufgeben und stattdessen künftig einen Großteil des Jahres im Ausland verbringen und das Risiko eingehen will, bei Misserfolg in einem emotionalen Umfeld schnell wieder gefeuert zu werden.

Wir warten noch auf die finale Rückmeldung von Stefan. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften

Andererseits winkt ihm erstmals die Chance, ein A-Nationalteam zu coachen, dass noch die Chance hat, sich für das größte Fußballereignis der Welt zu qualifizieren: die WM 2022 in Katar. Bei seiner einzigen WM-Teilnahme als Spieler 1994 in den USA hatte der spätere Europameister von 1996 nur ein Reservistendasein gefristet.

Eine mögliche Ablöse müsste besprochen werden

Da wohl die Chancen und die sportlichen wie finanziellen Reize überwiegen dürften, geht die Tendenz in Richtung Wechsel. Beim DFB ist man auf ein solches Szenario vorbereitet. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, sagte jedoch am Donnerstagmittag im Gespräch mit dem kicker: "Wir warten noch auf die finale Rückmeldung von Stefan. Erst wenn er mit einem konkreten Wechselwunsch und der Bitte um Freigabe zu uns kommt, folgen die nächsten Schritte."

Dann würden Chatzialexiou und Oliver Bierhoff mit Kuntz mögliche Wechselmodalitäten besprechen. Mit Blick auf Kuntz' Verdiensten würde ihm der DFB wohl keine allzu großen Steine in den Weg legen, seinen verdienten Trainer aber auch nicht einfach so an einen konkurrierenden Nationalverband abgeben wollen. Themen wie eine mögliche Ablöse müssten erst besprochen werden.

Nun ist Kuntz am Zug. Es macht den Anschein, also ob das nicht mehr allzu lange dauern wird.