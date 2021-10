Kuntz: "Ich wusste, dass sich die Wege mal trennen könnten"

Mit und auch dank seiner kongenialen Assistenten wirkte Stefan Kuntz bei der deutschen U 21 so erfolgreich. Doch Antonio Di Salvo und Daniel Niedzkowski begleiteten ihn nicht zum türkischen Nationalteam.

Ob es seine bisher größte berufliche Herausforderung ist? "Das kann man schwer vergleichen. Die Herausforderungen, nach langer Trainerpause, die U 21 zu übernehmen oder den FCK aus einer aussichtslosen Situation in der 2. Liga noch mal zurück in die Bundesliga zu führen, waren auch nicht ohne", sagt Stefan Kuntz im Gespräch mit dem kicker. Jedenfalls ist er gerade mittendrin in einem "spannenden Abenteuer".

Ein großes Turnier - das lockt

Als Trainer der türkischen A-Nationalmannschaft steigt schon am Freitagabend in Istanbul gegen Norwegen sein Debüt, keine drei Wochen nach seiner Vorstellung. Wohl nur ein Sieg hält die ohnehin nicht mehr so große Chancen auf eine WM-Qualifikation am Leben. Die Aussicht, auch als Coach an einem großen Turnier teilnehmen zu können, machen für den Europameister von 1996 und WM-Teilnehmer von 1994 allerdings einen Teil der Attraktivität seines neuen Jobs aus.

"Bei der U 21 habe ich gemerkt, dass Turniere enorm viel von dem enthalten, was mich an dem Trainerjob reizt", erklärt Kuntz: "Es geht darum, in recht kurzer Zeit ein Puzzle aus vielen Einzelteilen so zusammenzusetzen, damit es ein Bild ergibt, das im Bestfall stimmig ist und funktioniert." Sollte der kleine Traum von der WM in Katar 2022 nach den nur noch vier ausstehenden WM-Quali-Partien schon geplatzt sein, bleibt für Kuntz innerhalb seines Drei-Jahres-Vertrags noch das große Ziel EM 2024 in Deutschland, wohin er ein verjüngtes türkischen Team führen soll.

Zuerst musste sich Kuntz trotz der knappen Zeit bis zur Premiere aber ein neues Trainerteam suchen. Diesen Prozess hat er an diesem Wochenende vorerst abgeschlossen - und spricht hier ausführlich über seine bisherigen sowie seine neuen Assistenten.

Herr Kuntz, wie kam es bei Ihnen an, dass Ihre bisherigen Co-Trainer Daniel Niedzkowski und Antonio Di Salvo beim DFB geblieben sind, Letzterer als Ihr Nachfolger bei der U 21?

Die Arbeit im U-21-Trainerteam war extrem erfolgreich und wir haben uns immer mal wieder darüber unterhalten, was wohl passieren würde, wenn ein Angebot von einem Verein oder Verband kommt. Ich musste jetzt andere Einzelinteresse akzeptieren. Daniel sieht im Leiten und Ausbilden der deutschen Fußballlehrer, seiner Hauptaufgabe beim DFB parallel zur U 21, eine extreme Erfüllung. Er investiert schon länger so viel Zeit, Arbeit und Gedanken darin, wie er die Ausbildung mit Blick auf die umfangreichen Reformen rund um die DFB-Akademie neu aufstellen und verbessern kann. Das ist sein Baby. Da möchte er natürlich sehen, wie das funktioniert und den Umsetzungsprozess begleiten. Genauso nachvollziehbar war es, dass Toni in sich drin das Gefühl hatte, ich möchte jetzt mal Cheftrainer werden. Durch die zwischen uns seit Jahren gelebte Offenheit wusste ich, dass sich die Wege mal trennen könnten und habe relativ früh die Fühler ausgestreckt.

Aber erst eine Woche nach Ihnen wurden Ihre Assistenten Kenan Kocak und Jan-Moritz Lichte präsentiert, die zuletzt in Hannover und Mainz als Cheftrainer arbeiteten. Warum haben Sie sich für dieses Duo entschieden?

Ich brauchte einen türkisch sprechenden Assistenten, aber keinen reinen Übersetzer meiner Vorgaben, sondern einen Trainer auf dem Platz, der schon selbst was erlebt hat und in einzelnen Phasen von Training oder Spiel seine Inhalte eigenständig rüberbringen kann. Zufälligerweise war Kenan damals mein Spieler bei Waldhof Mannheim und ich habe ihm zum ersten Zweitligaeinsatz verholfen.

Und Lichte?

Die Lösung mit Jan-Moritz hat sich durch viele Gespräche entwickelt, auch mit Daniel. Als Leiter des Fußballlehrer-Lehrgangs kennt er logischerweise sehr viele Trainer und er ist auch mit Jan-Moritz befreundet. Dadurch konnte er mir noch mehr Informationen über ihn geben und gut einschätzen, ob das mit uns beiden passen könnte. Dann habe ich mich mit beiden getroffen, mal einzeln, mal zusammen, mal nur die beiden - ohne dass wir uns gegenseitig komplett vorab durchleuchtet haben. Bei meinem Start in der U 21 kannte ich Daniel und Toni gar nicht und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit Kenan und Jan-Moritz ist die Zusammenarbeit bestens angelaufen.

Was erwarten Sie von beiden?

Wichtig war mir, dass beide schon hauptverantwortlich vor einer Mannschaft gestanden haben, weil ich aus der U 21 ein Arbeiten auf Augenhöhe gewohnt bin, wo sich jeder einbringt. Es ist erstmal gut, dass sie unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Stärken sind. Kenan ist in der Türkei geboren, auch wenn er mit einem Jahr nach Deutschland gekommen ist, kennt er die Kultur, hilft unter anderem bei Gesprächen und mit seinem Netzwerk. Jan-Moritz kennt beide Perspektiven sehr gut, die des Co- und die des Cheftrainers. Die Aufgabenfelder haben wir für die ersten beiden Spiele früh aufgeteilt und wir werden uns als Team Stück für Stück weiterentwickeln.

Busenkell: Doch noch ein Begleiter aus der U 21 - Rechner hilft befristet

Am Wochenende konnte Kuntz sein Team mit weiteren Bekannten aus der Bundesliga erweitern und im Zuge dessen doch noch einen Weggefährten aus seinem bisherigen Stab loseisen. Der langjährige U-21-Fitnesscoach Axel Busenkell, der im Hauptjob seit 21 Jahren als Teil des Athletik-Trainerteams bei Mainz 05 wirkt, wird in den Länderspielphasen künftig die türkischen A-Nationalspieler betreuen. Befristet auf die kommenden vier Länderspiele im Oktober und im November bekommen und Kuntz und Co. zudem Unterstützung von Hoffenheims Torwarttrainer Michael Rechner.

