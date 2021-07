Kuntz: "Hoffentlich der berühmte Schuss vor den Bug"

Die Mängelliste bei der deutschen Olympia-Auswahl bei der 2:4-Auftaktpleite gegen Brasilien war lang. Trainer Stefan Kuntz gelobt Besserung.

Auch wenn zwischenzeitlich etwas Hoffnung aufkeimte, als Nadiem Amiri (57.) und Ragnar Ache (83.) mit Effizienz einen 0:3-Rückstand nach Richarlisons Dreierpack verkürzten: Kuntz gab zu, dass Brasilien "noch mehr Tore hätte erzielen können". Der 58-jährige Coach war vor allem im ersten Abschnitt Zeuge einer ganz schwachen Vorstellung seiner Schützlinge. "Wir hatten zu viele Fehlpässe im Spielaufbau und haben dem Gegner Konteraktionen ermöglicht", kritisierte Kuntz im Interview mit der ARD nach dem Spiel. "Zudem hatten wir keinen Zugriff und - das sage ich aufgrund des Zeitpunkts der Vorbereitung ohne Vorwurf - körperliche Defizite."

Müller bewahrt Deutschland vor einem höheren Rückstand

Dass Brasilien schon viel weiter ist, war augenscheinlich: "Auf der anderen Seite haben wir gesehen, was eine gute Vorbereitung ausmacht." Die Selecao, die sich schon wochenlang vor dem Turnier zusammengefunden hatte, war sicher im Zusammenspiel und wesentlich spritziger als die deutschen Spieler und betrieb mehrmals Chancenwucher: Der deutsche Keeper Florian Müller ("Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen") parierte unter anderem einen Handelfmeter gegen Herthas Matheus Cunha (45.+2) und verhinderte damit einen 0:4-Pausenstand. Das 2:4 konnte der Neu-Stuttgarter nicht verhindern, die Entscheidung besorgte Leverkusens Paulinho in der Nachspielzeit (90.+4) - vorher war die DFB-Elf ohne Chance auf einen auch unverdienten Ausgleich geblieben. Abhaken heißt nun die Devise. "Da hoffst du als Trainer, dass das der berühmte Schuss vor den Bug war", sagte Kuntz.

Wir hätten heute aus Leistungsgründen auch noch mehr wechseln können. Stefan Kuntz

Einzelne Spieler wollte er nicht kritisieren. Konkret auf die Auswechslung von Amos Pieper zur Pause angesprochen meinte der Coach: "Wir hätten heute aus Leistungsgründen auch noch mehr wechseln können." Dass er Arnold nicht schon vor dessen Gelb-Roter Karte (63.) vom Feld geholt hat, kreidet sich Kuntz selbst an. "Was mich ärgert, ist, ich hätte Maxi Arnold früher rausnehmen sollen. Wir wollten den Wechsel machen und ich dachte, es kommt keine kritische Situation mehr. Das Ding hefte ich mir an." Es sei nun seine Aufgabe, das Team wieder aufzurichten, damit es in den nächsten Spielen eine bessere Leistung zeigen könne. Am Sonntag (13.30 Uhr MESZ) wartet Saudi-Arabien, ehe es am Dienstag (10 Uhr MESZ) gegen die Elfenbeinküste geht.