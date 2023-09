Kuntz hätte Dinkci jetzt nominiert

Mit vier Toren in drei Spielen hat Eren Dinkci nicht nur in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht. Schafft er den Sprung in die türkische Nationalmannschaft?

Wie gut ihr Spieler wirklich ist, mussten die Bremer neulich sehr schmerzhaft erfahren. Ausgerechnet Werders Leihgabe erzielte bei Heidenheims erstem Bundesligasieg beim 4:2 gegen seinen Stammverein zwei Tore. Zuvor hatte der 21-Jährige schon in Dortmund (2:2) getroffen, und auch am Wochenende hatte Dinkci beim 1:4 in Leverkusen mit Heidenheims einzigem Torschuss immerhin den Ehrentreffer markiert.

Die Leihe zum Aufsteiger, um in der 1. Liga als Stammkraft Fuß zu fassen, scheint also ihren Zweck zu erfüllen für Eren Dinkci, der noch bis 2025 in Bremen unter Vertrag steht. Aber auch einem anderen großen Traum kommt der in Bremen geborene Sohn türkischer Eltern immer näher: die A-Nationalmannschaft. Die der Türkei wohlgemerkt. "Ich bin jedes Jahr dort, meine Familie stammt aus Samsun am Schwarzen Meer, bei uns zu Hause wird auch nur türkisch gesprochen, das Herz schlägt daher türkisch", betont Dinkci, der schon für die türkische U 19, aber auch für die deutsche U 20 auflief. Im türkischen Fokus steht der schnelle und schussstarke Offensivspieler schon länger. "Ich hatte schon ein Telefonat mit Stefan Kuntz als er die A-Mannschaft der Türkei übernommen hatte", verrät Dinkci, "aber da ich nur Kurzeinsätze hatte, war es schwer, mich für einen Lehrgang zu nominieren."

Sieht es Montella wie Kuntz?

Mittlerweile sieht das Ganze aber anders aus. Dinkci ist in Heidenheim gesetzt und trifft - und Kuntz hätte ihn für die im Oktober anstehenden EM-Qualifikationsspiele in Kroatien (12. 10.) und gegen Lettland (15. 10.) tatsächlich nominiert. Nun aber ist Kuntz seinen Job los. "Ich habe seine Entwicklung sowohl in Bremen wie auch nun in Heidenheim sehr aufmerksam verfolgt und bin überzeugt, dass er das Zeug hat, auch den Sprung in die türkische Nationalmannschaft zu schaffen", versichert Kuntz gegenüber dem kicker. Nun muss Dinkci hoffen, dass auch Kuntz-Nachfolger Vincenzo Montella das so sieht.

Falls ja, könnte Dinkci als erster A-Nationalspieler des 1. FC Heidenheim in die Geschichtsbücher eingehen. In diesem Zusammenhang poppen zwar zwei Namen auf, doch Ben Halloran war 2015 bereits als Nationalspieler Australiens nach Heidenheim gekommen, aber weder in seiner Zeit am Schlossberg bis Dezember 2017 noch danach noch mal für sein Land eingesetzt worden. Und Baard Finne, der von Winter 2016 an ein Jahr in Heidenheim spielte, wurde erst viel später Nationalspieler und absolvierte 2023 zwei Länderspiele für

Norwegen. Die kommende Woche wird für Dinkci also eine ganz besonders spannende, wenn die Türkei zwischen Heidenheims nächsten Bundesligaspielen gegen Union Berlin und bei Eintracht Frankfurt das nächste Aufgebot nominiert.