Kuntz: Freude für Moukoko, doch Ärger über "Jugendfußball"

Deutschlands U 21 hat klar gegen San Marino gewonnen. Der Auftakterfolg in der EM-Qualifikation hatte aber nicht nur gute Seiten, wie die Beteiligten wussten. Trainer Stefan Kuntz freute sich dennoch - vor allem für seinen jüngsten Spieler, wenngleich dieser noch einiges zu verbessern habe.

Angesprochen auf seinen jüngsten Spieler Youssoufa Moukoko geriet U-21-Nationalmannschaftscoach Stefan Kuntz bei "ProSieben Maxx" etwas ins Schwärmen. Für den ehemaligen Angreifer des DFB sei das große Sturmtalent Deutschlands - mit 16 Jahren und 286 Tagen nun jüngster Debütant und Torschütze einer U 21 - "der Erste, der mit 16 bis 31 Nationalspieler bleibt".

Der Dank gilt auch Burkardt

Ob Kuntz damit auf eine baldige Nominierung Moukokos für die A-Nationalmannschaft und Trainer Hansi Flick anspielte, blieb am Donnerstagabend offen. Klarer hingegen ist, dass die "schwierige Phase" des großen Talents erst einmal vorbei sein könnte. Kuntz habe "gemerkt, dass er ein kleines bisschen das Erfolgserlebnis gebraucht und gesucht hat". Demensprechend wichtig sei die uneigennützige Vorlage von Kapitän und Sturmkollege Jonathan Burkardt zum zwischenzeitlichen 3:0 gewesen.

Mit 6:0 hatten sich die DFB-Junioren am Ende in San Marino durchgesetzt, Burkardt selbst hatte ebenfalls zweimal getroffen. Zufrieden war einer der erfahreneren Spieler in der neuformierten U 21 am Ende aber nicht. "Die zweite Hälfte war einfach schlecht. Wir haben den Ball viel zu langsam laufen lassen, zu unsauber gespielt teilweise. Das war nicht unser Anspruch", machte der Mainzer seinen Ärger über den schwächeren zweiten Durchgang breit.

Die zweite Hälfte war einfach schlecht. Das war nicht unser Anspruch. U-21-Nationalmannschaftskapitän Jonathan Burkardt

Recht zufrieden wirkte auch Kuntz nicht mit dem zweiten Abschnitt, er wollte aber ebenso loswerden, dass man "die Jungs auch reifen lassen" müsse. Jeder Ablauf würde noch Zeit benötigen. Auch bei Moukoko, über den der Trainer noch meinte: "Er ist jetzt schon der jüngste Torschütze, alles top - aber das heißt ja nicht, dass der Junge jetzt fertig ist mit seiner Entwicklung." Zu dieser gehöre schließlich auch, nicht nur mit Champions-League-Spielern bei Borussia Dortmund zu spielen. Die Begegnungen mit all den Kollegen bei der U 21, die "noch nicht groß miteinander gespielt haben", helfe bei der Entwicklung genauso. "Zu viel Theater" um Moukoko solle indes nicht gemacht werden.

Kuntz erklärt schwachen zweiten Durchgang

Inwiefern die Räder bei den neuen Kameraden der Kuntz-Elf schon im nächsten Spiel in Riga gegen Lettland (Dienstag, 18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) ineinandergreifen, wird sich noch zeigen müssen. Doch für Kuntz seien die jüngsten Erkenntnisse (sein Team habe zum Teil "Jugendfußball" gespielt, also nach den Wechseln in der zweiten Hälfte "kaum noch die Positionen eingehalten, keine Abläufe mehr dringehabt", die Pässe nicht mehr an den Mann gebracht und sich in "zu viele Einzelaktionen verstrickt") bereits hilfreich gewesen. Genauso wie der geplatzte Knoten von "Top-Talent" Moukoko, der gegen die Letten gerne nachlegen darf.