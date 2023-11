Kuntz exklusiv: "Das hat emotional gezwickt"

Auch wegen Stefan Kuntz spielt die DFB-Elf am Samstag gegen die Türkei, doch der Trainer ist nicht mehr dabei. Im kicker sagt er, wie er Julian Nagelsmann sieht - und seine eigene Zukunft.

Für Stefan Kuntz wird es nicht einfach, mit Deutschlands Testspiel gegen die Türkei in Berlin (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) umzugehen - und erst recht nicht die türkischen Auftritte bei der EM 2024. Der 61-Jährige war im September als türkischer Nationaltrainer beurlaubt worden und erlebt deshalb beide Highlights in seiner Heimat außerplanmäßig nur als Außenstehender.

"Leider ist mein Traum, bei der EM in meinem Heimatland als Trainer der Türkei an der Seitenlinie zu stehen, nicht in Erfüllung gegangen", schreibt Kuntz in seinem "Einwurf" für den kicker (Donnerstagausgabe). Stattdessen darf nun Nachfolger Vincenzo Montella das Turnier in Angriff nehmen. Kuntz räumt ein: "Dass sich die Mannschaft kurz nach der Trennung in fast unveränderter Aufstellung endgültig für die EURO qualifizierte, hat emotional gezwickt."

Kuntz hat das Testspiel "quasi mit dem DFB selber ausgemacht"

Beim Duell in Berlin erwartet Kuntz kein "wirkliches" Heimspiel für die deutsche Nationalelf: "Was die Anfeuerung, die Emotionen und den Enthusiasmus betrifft, wird es vermutlich sogar ein bisschen mehr auf die türkische Seite ausschlagen." Ohne Kuntz hätte es das Spiel womöglich gar nicht gegeben. Er habe es "noch als türkischer Nationaltrainer quasi mit dem DFB selber ausgemacht". Besuchen wird er es nicht.

Julian Nagelsmann hofft nach seinem vielversprechenden Auftakt als Bundestrainer am Samstag auf weitere wichtige Erkenntnisse. Auch Kuntz fand den ersten Eindruck unter dem Flick-Nachfolger "gut", er ist "aber lieber etwas vorsichtiger, was das generelle Urteil betrifft. Wir wissen ja alle, dass es auf die Konstanz ankommt, und hier ist jetzt der nächste Schritt gefragt. Die beiden Länderspiele gegen die Türkei und in Österreich sind im Hinblick darauf sehr interessant."

Und wie geht es für ihn selbst als Trainer weiter? Er lasse alles auf sich zukommen, betont Kuntz. Klar ist für ihn aber: "Es muss etwas sein, das mich komplett interessiert, wo ich das Gefühl besitze, dass ich mich noch einmal ein Stück weiterentwickeln kann."

