"Kunstwerk aus Cannstatt": Stuttgart präsentiert neues Sondertrikot

Der VfB Stuttgart hat ein neues Sondertrikot vorgestellt. Unter dem Motto "StuttgART" hat der Bundesligist in Zusammenarbeit mit Künstler Tim Bengel das neue Design erschaffen. Fans können es zu einem stolzen Preis ab sofort erwerben.

Nichts Geringeres als das "außergewöhnlichste Jersey seiner Vereinsgeschichte" präsentierte der VfB Stuttgart am Dienstag und meinte damit das neue, in den Farben Schwarz, Weiß und Gold gestaltete Sondertrikot, das im Heimspiel gegen Werder Bremen am 2. Dezember erstmals getragen werden soll.

Das Design stammt aus den Federn des Esslinger Künstlers und VfB-Fan Tim Bengel, der es als "Ehre" bezeichnete, ein Trikot für die Schwaben gestalten zu dürfen. Der schwarze Grundton des Jerseys wird von einem weißen Muster teilweise überdeckt, das Vereinswappen ist in Gold gehalten. Statt des Sponsors prangt auf der Brust der Schriftzug "StuttgART".

"Das bringt die Kunst auf den Rasen und verbindet so zwei fantastische Disziplinen", wird Bengel in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. Laut Vereinsangaben entspricht das schwarz-weiße Muster - es gibt fünf verschiedene Varianten des Designs, die aus unterschiedlichen Teilen eines größeren Bildes entnommen wurden - "dem Querschnitt eines Filderkrautkopfs, dem in unser Region angebauten Superfood".

Teile des Erlöses gehen an die VfB-Stiftung

Der Künstler hofft mit dem Design "Aufmerksamkeit für Kunst, Kultur und unser regionales Superfood Kraut" zu schaffen. Der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle erklärte die Aktion so: "Stuttgart ist einer der emotionalsten Fußballstandorte der Republik und zugleich ein Zentrum von Kunst und Kultur." Der VfB sei zudem ein "Kulturgut der Region", dies symbolisiere das Trikot auf "einzigartige Weise".

Einzigartig ist auch der Preis. Das - wie der Verein betont - "Kunstobjekt und Sammlerstück" erscheint in streng limitierter Auflage von 1893 Stück, inklusive einer digitalen Signatur in Form eines NFT-Chips sowie einer Sammlerbox mit Echtheitszertifikat. Der Preis beträgt, ebenfalls in Anlehnung an das Gründungsjahr des fünfmaligen deutschen Meisters, 189,30 Euro, also deutlich mehr als bei einem regulären Trikot. Zehn Prozent der Erlöse sollen der VfB-Stiftung "Brustring der Herzen" zugutekommen, die sich für gesellschaftliche und soziale Projekte in der Region einsetzt.