Kunstschützin Fudalla: "Am Anfang noch oft gehört, die Schüsse seien Glück"

Die Hälfte der 16 Leipziger Saisontore gehen auf das Konto von Vanessa Fudalla (22). Dabei bringt die Spätentwicklerin eine besondere Schusstechnik mit, die die Torhüterinnen regelmäßig überrascht - und sie bald ins Nationalteam bringt?

Zuletzt, beim 0:4 in Wolfsburg und dem 0:5 in München, bekam RB Leipzig seine Grenzen aufgezeigt. Doch nicht nur dem Aufsteiger insgesamt, auch einer ihrer Schlüsselspielerinnen gelang in den beiden Partien wenig: Vanessa Fudalla.

Und doch gehört die 22-Jährige zu den Shootingstars dieser Bundesliga-Saison: Acht Tore bedeuten gemeinsam mit Bayerns Lea Schüller Platz zwei in der Torjägerinnenliste. "Vor der Saison habe ich kein bisschen darauf geschaut, sondern wollte mich einfach etablieren und mal gucken, was so geht", sagt Fudalla zum kicker. "Wenn man jetzt so weit oben steht, dann lächelt man vielleicht auch mal dahin, aber ich nehme das auf keinen Fall als Ziel."

Eine kicker-Torjägerkanone hat die gebürtige Nürnbergerin schon im vergangenen Sommer gewonnen: die der 2. Bundesliga, nach 20 Toren in 19 Spielen.

Das Nationalteam hat Fudallas Spielerinnentyp nicht

Noch mehr als die reinen Zahlen beeindruckt allerdings Fudallas Art und Weise, ihre Tore zu erzielen. Beim 1:1 in Leverkusen traf sie aus 25 Metern unter die Latte, beim 3:2 gegen Essen Ende September mit einem hohen Schlenzer - und beim 2:1-Sieg gegen Köln Anfang Februar schaufelte sie den Ball über Keeperin Paula Hoppe hinweg ins Tor. Mal mit rechts, meistens mit links.

"Am Anfang habe ich noch oft gehört, dass die Schüsse Glück seien", sagt Fudalla. "Mittlerweile kriege ich diese Kommentare kaum noch. Die Leute wissen jetzt, dass ich das bewusst mache."

Mit 1,55 Metern Körpergröße gehört die Angreiferin zu den kleinsten Spielerinnen der Liga, kam erst spät in die Pubertät. Mit ihrer Statur und ihrer Technik dreht sie gern von der Zehnerposition auf, lässt sich gern zwischen die gegnerische Abwehrkette und die Sechserinnen fallen. Ihr Spielerprofil hat das DFB-Team von Bundestrainer Horst Hrubesch derzeit nicht, nur Laura Freigang ähnelt Fudalla in dieser Richtung etwas.

