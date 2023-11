Kunstrasen und Videostudium: Eintracht bei CL-Premiere gleich in der Favoritenrolle

Eintracht Frankfurt debütiert am Dienstag in der Champions League - auf schwedischem Kunstrasen. Obwohl Gegner Rosengard am Wochenende 10:0 gewann, sieht er sich in der Außenseiterrolle. Eine Statistik untermauert das.

Bekannt für ihre gefährliche Fernschüsse: Barbara Dunst wird sie sicherlich auch in Schweden versuchen. IMAGO/Eibner