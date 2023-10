Kunstrasen, No-Name-Truppe, Rotation, Derby? Rolfes lässt kein Alibi gelten

Drei Tage vor dem Derby gegen den FC, auf Kunstrasen, mit einer neu formierten Startelf, bei einem unbekannten Gegner - viele Aspekte, unter denen der Fokus von Bayer 04 Leverkusen leiden könnte. Doch Geschäftsführer Simon Rolfes lässt vor der Partie bei Molde FK keines dieser möglichen Alibis gelten.

Aus Molde (Norwegen) berichtet Stephan von Nocks

Es wird ein Spiel, auf das man als Bayer-Profi zumindest auf den ersten Blick auch gut verzichten könnte. Im norwegischen Molde, auf Kunstrasen, bei einem Gegner, der mit No-Names gespickt ist. Das Ganze bei unwirtlichen Temperaturen im einstelligen Bereich und vorhergesagtem Regen. Kein Spiel also, bei dem man Ruhm und Ehre erlangen kann. Eher das Gegenteil.

Im Dezember 2010 hatte Simon Rolfes das Glück, dass er Bayers damaligen Norwegen-Trip nicht mit antreten musste. Der damalige Werkself-Trainer ersparte ihm die Partie bei Rosenborg Trondheim. "Bei dem Minus-20-Grad-Spiel hat Jupp Heynckes gesagt: Mit deinem Knie fährst du da besser nicht mit, bleib schön zuhause", erzählte der heutige Geschäftsführer am Mittwoch vor dem Abflug in den Norden Norwegens.

Das am Knorpel geschädigte Knie von Rolfes verschaffte diesem eine Spielpause, die Xabi Alonso - unabhängig vom Gegner - auch dem einen oder anderen seiner Stammspieler gewähren wird. Um die Belastung für diese zu dosieren und deren Herausforderern etwas Spielrhythmus zu geben.

Der Konkurrenzkampf im Kader hält den Fokus hoch. Simon Rolfes

Kann es unter diesen Voraussetzungen und drei Tage vor dem Derby gegen den 1. FC Köln ein Problem werden, die richtige Spannung für die Partie am Donnerstag aufzubauen? "Den Fokus zu behalten, ist immer eine Qualität einer Mannschaft und einzelner Spieler", sagt Rolfes und erwartet, dass dies auch in Molde so sein wird.

"Der Konkurrenzkampf im Kader hält den Fokus hoch", glaubt er, "jeder muss Leistung bringen, sich aufs nächste Spiel konzentrieren. Ob der Gegner ein bekannterer Name ist oder nicht, spielt da keine Rolle." Und für den Fall, dass dies nicht ausreicht und schon jemand in Gedanken beim Derby sein sollte, warnt er auch explizit vor den Norwegern: "Molde ist nur knapp gegen Galatasaray in der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden. Die haben Qualität. Deswegen müssen wir eine Topleistung abliefern. Was danach kommt, steht erstmal an zweiter Stelle."

Vielleicht hilft ja der 3:2-Sieg von Galatasaray in der Champions League am Dienstag bei Manchester United, um die Sinne zu schärfen. Denn so wie das anstehende Derby würde Rolfes auch den Kunstrasen in Molde nicht als Alibi für die Profis gelten lassen. Auch hier erwartet der 41-Jährige Professionalität.

"Wir müssen im Abschlusstraining schnell ein Gefühl für den Platz kriegen, für die Geschwindigkeit des Balls", weiß er, sieht das ungewohnte Geläuf aber nicht zwingend als Nachteil. "Grundsätzlich", sagt Rolfes, "ist Kunstrasen für Passspiel nicht unbedingt negativ. Deswegen müsste er zu unserer Art, Fußball zu spielen, ganz gut passen."

Sportliche Erwartungshaltung ist eindeutig

Keine Ausreden also. Die sportliche Erwartungshaltung ist folglich wie beim 4:0 gegen BK Häcken, als Xabi Alonso stark rotieren ließ, eindeutig. Ein Sieg soll her. "Wir haben schon im ersten Spiel gegen Häcken gezeigt, dass die Qualität hoch ist, auch wenn ein paar Spieler in die Startelf reinkommen", urteilt Rolfes und fordert: "Alle erheben den Anspruch zu spielen. Das müssen sie auch zeigen."

Damit es trotz der unangenehmen Rahmenbedingungen in Molde ein positives Erlebnis wird - und kein Dämpfer vor dem Derby.