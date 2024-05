Kunert-Nachfolger: Erste Namen mit Berliner Vergangenheit kursieren

Nach dem endgültigen Ausscheiden aus dem Aufstiegsrennen muss der BFC Dynamo eine weitere Saison in der Regionalliga planen. Am dringendsten ist die Frage, wer auf Trainer Dirk Kunert folgt.

Nun ist es auch rechnerisch sicher. Durch die 0:2-Niederlage gegen Energie Cottbus, bereits das vierte sieglose Spiel (ein Remis, drei Niederlagen) in Serie, wird der BFC Dynamo auch in der Saison 2024/25 in der Regionalliga Nordost spielen. "Jetzt sind wir ganz raus. Ich gebe aber bis zum letzten Tag mein letztes Hemd", sagte (Noch-)BFC-Trainer Dirk Kunert (56) nach der Partie, die von schweren Ausschreitungen überschattet wurde. Dementsprechend stellt der Verein aus dem Berliner Ortsteil Alt-Hohenschönhausen aktuell die Weichen für die neue Spielzeit - auf und neben dem Platz.

In dieser wird die BFC-Mannschaft dann nicht mehr von Kunert betreut, der das Amt im September 2023 von Heiner Backhaus (42, wechselte zu West-Regionalligist Alemannia Aachen) übernahm. Dies vermeldete der Klub aus Berlin in der Vorwoche. "Wir hatten gemeinsam eine Analyse und an dessen Ende stand die Quintessenz, dass wir den Vertrag nicht verlängern", sagte BFC-Sportchef Angelo Vier (52) dem kicker. Vor allem die Negativserie zuletzt, die die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga kostete, aber auch die Flut der (späten) Gegentore sowie die schwache Offensive waren Argumente für die Nichtfortsetzung zwischen Kunert und dem BFC, der nur einen Kontrakt für die Saison 2023/24 hatte.

"Wir erstellen jetzt ein Anforderungsprofil für den neuen Trainer, das wir aber nicht in die Öffentlichkeit tragen werden", so Vier. "Da spielen viele Aspekte eine Rolle. Die Planungen für die neue Saison sind jetzt im Gange." Und auch Kunert ist offen für ein neues Engagement nach dem Sommer: "Ich brauche keine Verschnaufpause. Mein Weg geht weiter und wir werden sehen, wo er hinführt. Es ist klar, dass jetzt Gespräche geführt werden."

Parlatan und Klingbeil im Gespräch

Dabei kursierten rund um das Sportforum Hohenschönhausen schon die ersten Namen für die Kunert-Nachfolge. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um Ersan Parlatan, aktuell Trainer beim Wuppertaler SV (Regionalliga West), der aber in der Hauptstadt kein Unbekannter ist und auch die Berliner Vereine Viktoria und BAK schon trainierte. Ebenso soll René Klingbeil ein möglicher Kandidat sein, der in seiner Spielerkarriere einst die ersten Schritte beim BFC machte. Der 43-Jährige war zuletzt als Coach bei Carl Zeiss Jena unter Vertrag.

Während die Trainersuche beim einstigen DDR-Rekordmeister also auf Hochtouren läuft, baut Vier parallel dazu am Kader für die neue Spielzeit. Da konnte der BFC bereits die Vertragsverlängerung von Kapitän Chris Reher bekanntgeben, der seit der Saison 2018/19 im Verein ist und auch in der nächsten Saison das weinrot-weiße Trikot tragen wird - auch wenn aktuell noch nicht klar ist, unter welchem Trainer.