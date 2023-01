Kundes Premiere: Frisch, forsch, fehlerhaft

Bei der Rückkehr zu seinem Ex-Klub FSV Mainz 05 erlebte Pierre Kunde seine Startelf-Premiere für Bochum. Und die insgesamt bisher schwächsten 45 Minuten unter Thomas Letsch.

Eine gewisse defensive Stabilität hat sich der VfL Bochum erarbeitet, seit Thomas Letsch kurz vor dem achten Spieltag übernahm. Dabei sind gelegentliche Aussetzer natürlich nie gänzlich ausgeschlossen, aber so schwach wie in den ersten 45 Minuten in Mainz präsentierte sich der VfL lange nicht.

Schlechte Abstimmung, weit entfernt von der gewohnten Leidenschaft, schwach in den entscheidenden Zweikämpfen und äußerst ideenlos auf dem Weg nach vorne: In den ersten 45 Minuten in Mainz präsentierte sich der VfL tatsächlich mal wie ein Absteiger.

Bislang nur ein Auswärtssieg für den VfL

Der Trainer hätte zur Pause auch alle Spieler vom Platz nehmen können, befand Kapitän Anthony Losilla. Vier Wechsel waren es dann in der Halbzeitpause, deutlich besser aber wurde der Bochumer Vortrag zunächst nicht.

Zu gewinnen war spätestens nach dem 0:4 eigentlich nichts mehr; erwähnenswert bleibt aber, dass sich der VfL wenigstens ein bisschen aufbäumte und nach dem 2:4 vermeintlich ins Spiel zurückgekehrt war. Überzeugend aber spielte der VfL auch in dieser Phase nicht auf.

Auffällig auch: Unter Letsch bleibt der VfL in der Fremde ein gern gesehener Aufbaugegner. Am Mittwoch in Leverkusen hatte sich die Mannschaft zwar noch sehr ordentlich verkauft beim 0:2, in der Regel aber ist die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen sehr offenkundig. Ein einziger Sieg in der Fremde wurde in der laufenden Saison eingefahren, just vor der XXL-Winterpause mit dem 1:0 in Augsburg.

Kundes durchwachsene Premiere beim Ex-Klub

Nicht ganz eindeutig fiel am Samstag die Startelf-Premiere von Pierre Kunde aus, der einerseits zeigte, dass er mit seiner dynamischen Art das Bochumer Spiel deutlich beleben kann, andererseits allerdings auch nicht fehlerlos blieb. Zum Beispiel vor dem vierten Gegentreffer war der WM-Teilnehmer aus Kamerun nicht im Bilde und handelte zu spät, verlor zudem ab und zu überhastet den Ball im Mittelfeld.

Ansonsten aber war der dynamische Mittelfeldspieler ein Aktivposten im Bochumer Spiel, schaltete sich immer wieder ein, körperlich sehr robust, stets mit Zug nach vorne. So blieb es eben auch dem Ex-Mainzer vorbehalten, gegen seinen früheren Klub mit trockenem Abschluss für das zwischenzeitliche 1:4 zu sorgen. Für Kunde war es der fünfte Treffer im 71. Bundesliga-Einsatz.

"Emotional war es eine Freude, zu meinem ersten Bundesligaklub zurückzukommen", so der 27-Jährige, der auch klar die Fehler ansprach. "Mainz war aggressiv und hat viele zweite Bälle geholt, wir haben es versäumt, dagegenzuhalten."

13 seiner bisher 16 Punkte holte der VfL an der Castroper Straße; nach zwei Auswärtsspielen darf sich Bochum am kommenden Samstag wieder daheim auf die Jagd nach Punkten begeben. Gegner am Samstag um 15.30 Uhr ist die TSG Hoffenheim.