Kumpis als Braunschweig-Präsidentin wiedergewählt

Eintracht Braunschweig hat seine Präsidentin auf der Mitgliederversammlung am Sonntag wiedergewählt und bereits am Freitag positive Zahlen präsentiert.

Nicole Kumpis ist als Präsidentin von Eintracht Braunschweig wiedergewählt worden. Die einzige Frau an der Spitze eines deutschen Profifußball-Klubs erhielt am Sonntag bei der neu angesetzten Mitgliederversammlung 71 Prozent der abgegebenen Stimmen. Insgesamt fielen 442 Stimmen auf Kumpis, 158 Mitglieder stimmten gegen sie. Zuvor wurde einem Antrag auf Satzungsänderung auf Verlängerung der Amtszeit des Präsidiums auf drei Jahre mit einer Zustimmung von 77,6 Prozent angenommen.

"Der Austausch und die Zusammenarbeit mit den einzelnen Abteilungen, die unseren Verein so sehr mit Leben füllen, war von Beginn an absolut bereichernd, konstruktiv und vertrauensvoll! Nun gilt es, die zuletzt bereits initiierten Projekte und Prozesse im Verein und der Kapitalgesellschaft unter Einbezug aller die es mit blau-gelb halten, fortzuführen und den BTSV ganzheitlich für eine erfolgreiche Zukunft zu rüsten", sagt Kumpis nach der Wahl. "Ganz persönlich macht es mich natürlich wahnsinnig stolz, diese Geschichte mit den bestehenden, aber auch mit den neuen Mitgliedern im Präsidium meines Herzensvereins, die unsere Arbeit bereichern werden, weiterschreiben zu dürfen."

Anders als bei ihrer ersten Wahl im Frühjahr 2022 hatte Kumpis diesmal keinen Gegenkandidaten. Vor knapp zwei Jahren setzte sich die 49-Jährige gegen den Unternehmer Axel Ditzinger durch. Als erster Vizepräsident wurde Uwe Fritsch gewählt (514 Ja-Stimmen). Die meisten Stimmen heimste Ex-Profi Ken Reichel ein. 567 Mitglieder wählten ihn zum Vizepräsident Fußball.

Die Mitgliederversammlung der Braunschweiger sollte eigentlich bereits im vergangenen November über die Bühne gehen. Seinerzeit musste sie aber wegen technischer Probleme abgebrochen und später neu terminiert werden.

Geschäftsjahr positiv abgeschlossen

Die Jahresergebnisse wurden bereits am Freitag präsentiert. Demnach hat die Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Gewinn von 161.000 Euro abgeschlossen (im Vorjahr stand ein Verlust von 508.000 Euro zu Buche).

"In diesem Ergebnis sind bereits sämtliche Verpflichtungen aus dem unplanmäßigen Trainerwechsel im Sommer 2023 vollständig berücksichtigt", wird Rainer Cech, Vizepräsident Finanzen des BTSV und Mitglied des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA, vom Verein zitiert. "Dadurch konnte das Eigenkapital zum 30. Juni 2023 mit rund 900.000 Euro gesichert und das finanzielle Gleichgewicht ohne die Inanspruchnahme bestehender Kreditlinien aufrechterhalten werden. Dies stimmt mich zuversichtlich, dass wir auch die aktuellen finanziellen Herausforderungen unter anderem aus dem erneuten Trainerwechsel und der sportlichen Situation in der laufenden Saison - die uns alle zurzeit sehr beschäftigen und viele Dinge selbstkritisch hinterfragen lassen - meistern werden."

Sportlich scheint es auch wieder aufwärts zu gehen, hat die Eintracht zum Auftakt ins Jahr 2024 doch einen überraschenden 2:1-Sieg beim Topteam Holstein Kiel gefeiert und dadurch einen direkten Abstiegsplatz zumindest vorerst verlassen.