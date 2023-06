Kumagai schließt sich AS Rom an

Der italienische Meister AS Rom hat sich die Dienste der erfahrenen Verteidigerin Saki Kumagai gesichert. Die 32-jährige Japanerin verhalf dem FC Bayern durch ihre Defensivstärke zum Meistertitel. In Italien will die AS Rom den Titel mit Kumagais Hilfe in der kommenden Saison verteidigen.

Seit einigen Wochen stand ihr Abschied vom FC Bayern bereits fest, nun ist auch der neue Verein der Verteidigerin bekannt: Die AS Rom, amtierender italienischer Meister, verpflichtet Saki Kumagai ablösefrei und bindet sie vertraglich bis 2025.

Die 32-Jährige war 2021 nach acht erfolgreichen Jahren bei Olympique Lyon, in denen sie achtmal in Serie die französische Meisterschaft und fünfmal den Champions-League-Titel gewann, zum FC Bayern gewechselt. In ihrem ersten Jahr in München kam Kumagai auf 21 Einsätze in der Liga (fünf Tore), acht in der Champions League (zwei Tore) und vier im DFB-Pokal (ein Tor). Diese Saison konnte sie allerdings nicht mit einem Titelgewinn abschließen. Zum Abschied gelang ihr mit dem FC Bayern in der abgelaufenen Saison der Gewinn der Deutschen Meisterschaft.

Kumagai war dabei in 18 Spielen einer der entscheidenden Faktoren auf dem Weg zum Ligatitel, glänzte ebenso wie ihre Innenverteidigungspartnerin Glodis Perla Viggosdottir mit überragenden Defensivstatistiken und erzielte selbst vier Tore. Zudem bestach die Japanerin durch eine starke Passquote: Ganze 92,1 Prozent ihrer Pässe brachte Kumagai zur Mitspielerin, so viele wie keine andere Akteurin in der Liga.

2008 wurde Kumagai erstmals für die japanische Nationalmannschaft nominiert und debütierte noch im selben Jahr. Drei Jahre später gewann sie die Weltmeisterschaft in Deutschland, holte 2012 bei den Olympischen Spielen in London die Silbermedaille und wurde 2015 in Kanada Vize-Weltmeisterin. Seit 2018 führt sie ihr Heimatland als Kapitänin aufs Feld. Eine Berufung für die WM in diesem Jahr wäre ihre vierte Teilnahme bei dem internationalen Turnier.

Kumagai will die Geschichte der AS Rom prägen

Die Roma präsentierte ihren Neuzugang am Montagmittag stolz auf Twitter und der Vereinswebsite: "Wir begrüßen Saki Kumagai, eine Spielerin, die als Kapitänin der japanischen Nationalmannschaft Geschichte geschrieben hat", sagte Betty Bavagnoli, Leiterin Frauenfußball beim italienischen Klub. "Wir sind glücklich und stolz, dass Saki ein Teil unseres Sportprojekts werden wollte. Ihre Qualitäten, die seit jeher Vorbild für alle in unserem Sport sind, werden einen wesentlichen Beitrag zu unserem Wachstumskurs leisten."

Auch die Verteidigerin äußerte sich erfreut über das neue Kapitel in ihrer Karriere. "Ich bin glücklich, zur Roma zu wechseln und freue mich wirklich darauf, für den Verein zu spielen", wird die 32-Jährige zitiert. "Ich bin der Roma dankbar, dass sie gezeigt hat, dass sie mich wirklich will, und ich werde mein Bestes geben, um dem Vertrauen und den Erwartungen der Mannschaft gerecht zu werden."

Mit dem Wechsel zur AS Rom folgt Kumagai ihrer ehemaligen Teamkollegin Carina Wenninger. Die 32-jährige Österreicherin war 2022 nach 303 Einsätzen in 15 Jahren vom FC Bayern auf Leihbasis nach Rom gegangen, hatte im März diesen Jahres dann aber bekanntgegeben, nicht nach München zurückkehren zu wollen. Wenninger hatte immer wieder davon geschwärmt, was bei der Roma im Aufbau sei. Spätestens mit dem diesjährigen Gewinn des Scudetto sowie der guten Leistungen in Pokal und Champions League haben die Giallorossi ihre Ambitionen unterstrichen.