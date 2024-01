Kultur und Kunst rund um die EM: Über 300 Veranstaltungen geplant

Mehr als 300 Veranstaltungen unter dem Motto "Vom Fußball berührt" werden rund um die Europameisterschaft 2024 in ganz Deutschland angeboten.

Rund fünf Monate vor dem Beginn der Europameisterschaft wurde in Berlin das Kunst- und Kulturprogramm rund um das große Fußballevent in Deutschland vorgestellt. Dabei werden weit über 300 Veranstaltungen bis zum Jahresende in ganz Deutschland angeboten, alles unter dem Motto "Vom Fußball berührt". Rund 60 Projektträger wie Museen, Theater, Festivals, Bildungseinrichtungen sowie Vereine- und Fan-Initiativen bieten in 45 Städten ein umfangreiches Rahmenprogramm neben dem Geschehen in den zehn Stadien an.

Budget von 13 Millionen Euro

Gefördert wird das Kunst- und Kulturprogramm von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie dem Bundesministerium des Innern und für Heimat mit insgesamt 13,2 Millionen Euro. "Fußball ist ein wichtiges Kulturgut. Er bringt Menschen zusammen, entfesselt Leidenschaft und verbindet auf und abseits des Rasens", sagte Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien. "Mit dem Kulturprogramm zur Europameisterschaft wollen wir Kultur- wie Fußballbegeisterte erreichen und beides zusammenbringen."

Zudem solle das Turnier dazu beitragen, ein "offenes, vielfältiges, inklusiv und gastfreundliches" Bild von Deutschland der Welt zu präsentieren. "In dem Land steckt so viel Kreativität. Jetzt muss nur noch die Mannschaft liefern. Dann haben wir es geschafft", scherzte Roth. Der Turnierdirektor und ehemalige Nationalspieler Philipp Lahm schlug natürlich in die gleiche Kerbe: "Wir wollen Begegnungen schaffen. Solche Turniere bieten eine große Gelegenheit als Land, aber auch als Europa, um zu zeigen, wie wir miteinander leben wollen: friedlich und einheitlich."

Es sollen alle Menschen erreicht werden, unterstrich Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und für Heimat. "Nicht nur diejenigen, die Karten für die Spiele bekommen haben. Wir wollen das nicht nur im Stadion haben. Deswegen gibt es viele Kulturprojekte. Vor allem auch für Kinder und Jugendliche. Ihnen wollen wir näherbringen, was beispielsweise Fairplay und Toleranz heißt."

Sicherheitsthemen im Fokus

In puncto Sicherheit bei der Europameisterschaft hatte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin jüngst seine Bedenken geäußert. "In diesen verrückten Zeiten, in denen die Welt geostrategisch verrückt spielt, ist die Sicherheit die größte Sorge", sagte der 56-Jährige in einem Interview der englischen Zeitung "Telegraph".

Seifert entgegnete dem nun: "Wir als Bund sind schon seit langem mit den Ländern und Sicherheitsbehörden nicht nur im engen Austausch, sondern es ist in vielerlei Hinsicht vieles vorbereitet. Wir haben in der Tate eine Sicherheitslage, die besonders ist - mit Blick auf internationale Konflikte, die eben auch Auswirkungen auf Deutschland haben."