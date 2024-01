Kultstrecke in Monza wird renoviert

An der Formel-1-Traditionsrennstrecke in Monza - das Ferrari-Heimspiel - haben umfangreiche Renovierungsarbeiten begonnen.

Seit Einführung der Formel-1-WM 1950 ist Monza Austragungsort des Großen Preis von Italien. Es ist eine Kultstrecke, eine High-Speed-Piste. Nirgendwo ist Höchstgeschwindigkeit so wichtig, die Piloten erreichen Geschwindigkeiten bis zu 350 km/h. Der superschnelle Kurs liegt rund 20 Kilometer von Italiens Metropole Mailand entfernt.

Die Rennanfänge datieren in Monza aus dem Jahr 1922. Die Initialzündung zur Errichtung einer permanenten Rennstrecke war das 25-jährige Jubiläum des Automobil-Klubs von Mailand. Zudem hatte man seit einem Jahr Ausschau nach einem geeigneten Terrain für eine Strecke gehalten, nachdem im Jahr 1921 der erste Grand Prix von Italien in der Nähe von Brescia ausgetragen worden war.

Nun wird das Autodromo Nazionale im Königlichen Park der italienischen Stadt für 21 Millionen Euro umgebaut. Unter anderem wird der Asphalt auf der Strecke erneuert, es werden neue Randsteine verbaut und die Tribünen modernisiert.

Am 1. September gastiert die Formel 1 in Monza

Die Arbeiter stehen unter Zeitdruck. Bis Ende August müssen die Arbeiten abgeschlossen sein, für den 1. September ist der Große Preis von Italien in Monza geplant.

Durch die Renovierungen erhofft sich Monza, langfristig im Rennkalender der Formel 1 zu bleiben. "Die wichtigen Arbeiten sind der erste Schritt, um die Anlage in Monza an die Anforderungen der modernen Formel 1 anzupassen", sagte Stefano Domenicali, Chef der Königsklasse des Motorsports.

Wird der Vertrag verlängert?

Monza verfügt derzeit über einen Vertrag bis 2025. Die Verhandlungen für eine Verlängerung stockten in den vergangenen Monaten. Die Rennstrecke gehört zu 90 Prozent dem Automobilklub von Italien (ACI) und zu 10 Prozent dem Automobilklub von Mailand.

Heimspiel für Ferrari

Es ist der Heimkurs der Scuderia Ferrari. Von insgesamt 243 Ferrari-Siegen bisher in der Formel 1 gelangen der Scuderia 19 in Monza. Auch der aktuelle Ferrari-Pilot Charles Leclerc weiß, wie es geht, im Königlichen Park zu gewinnen. 2019 triumphierte er, damals als Teamkollege von Sebastian Vettel. Davor hatte zuletzt Fernando Alonso 2010 in Monza gewonnen. 2008 feierte Vettel in Monza den ersten seiner 53 Grand-Prix-Erfolge. Vettel fuhr damals für Toro Rosso, heute unter dem Namen Alpha Tauri auf der Strecke.