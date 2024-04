Kult-Coach schwärmt von Bennet Wiegert: "Hab's ihm schon vor Jahren gesagt"

Der SC Magdeburg wird deutscher Meister - daran glaubt Velimir Petkovic. Der ehemalige Bundesliga-Trainer lobt nicht nur deshalb SCM-Coach Bennet Wiegert. Er spricht auch darüber, welcher Bundesliga-Job ihn selbst nochmal reizen würde.

Velimir Petkovic würde gerne wieder in der Bundesliga arbeiten IMAGO/SNA

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Velimir Petkovic hält seinen Kollegen Bennet Wiegert für die entscheidende Figur des SC Magdeburg. Sollte der SCM in diesem Jahr die Meisterschaft holen, hätte Wiegert nach Ansicht des 67-Jährigen daran einen großen Anteil.

"Ich würde mich sehr für Benno freuen. Ich hab's ihm schon vor vielen Jahren gesagt: Du wirst ein großer Trainer", sagt Petkovic gegenüber handball-world. "Ich habe es ihm letztens auch nochmal geschrieben, dass ich seine Entwicklung großartig finde."

Wiegert trainiert die Magdeburger seit 2015 und gewann mit ihnen unter anderem im letzten Jahr die Champions League. "Er ist einer der wenigen Ex-Handballer, die nach ihrer Karriere direkt Trainer eines großen Vereins wurden", sagt Petkovic. "Der SCM hat damals einen grandiosen Schachzug gemacht, der sehr wichtig für seine Entwicklung war, nämlich, dass man ihn gleichzeitig zum Sportlichen Leiter gemacht hat."

Petkovic will zurück in die Bundesliga

Eine solche Rolle könnte auch Petkovic sich in Zukunft vorstellen. Der ehemalige Trainer der Füchse Berlin und von Frisch Auf Göppingen möchte im Sommer gerne zurück in die Bundesliga - als Trainer oder Sportlicher Leiter.

"Ich will wieder regelmäßig Spiele haben. Ich brauche das Adrenalin, ich brauche die Aufregung an der Seitenlinie", sagt er. In diesem Sommer hört er auch deshalb als Nationaltrainer Russlands auf.

"Ich habe in letzter Zeit gemerkt, das reicht mir nicht. Jetzt ist Schluss. Sie haben mir ein Angebot für eine weitere Zusammenarbeit gemacht, aber ich habe abgelehnt. Wir gehen im Guten auseinander", sagt er. In Sachen Bundesliga sei er auf dem Laufenden. "Ich schaue jedes Spiel", sagt Petkovic.