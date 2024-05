Kuhn wird Reutlinger

Moritz Kuhn wird der TSG Balingen nach dem Abstieg in die Oberliga nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 32-Jährige wechselt stattdessen zum SSV Reutlingen, der derzeit um den Verbleib in der fünften Liga kämpft. Für Balingen absolvierte der Mittelfeldakteur in den vergangenen zwei Jahren 54 Regionalliga-Partien.