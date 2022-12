Kuhn: "Im Verein redet niemand über die 3. Liga"

Die TSG Balingen überwintert als Überraschungsteam auf Platz 2. Großen Anteil an dem Höhenflug hat Ex-Profi Moritz Kuhn.

Es gibt nicht wenige, die die erstaunliche Entwicklung der TSG Balingen vom Viertliga-Wackelkandidaten zum Tabellenzweiten der Regionalliga Südwest auch auf Moritz Kuhn zurückführen. In der ersten Halbserie hat sich der Rechtsverteidiger schnell zum Antreiber der jungen Balinger Mannschaft entwickelt, glänzt im Spiel der Schwaben mit Übersicht, Tempo und gefährlichen Standards.

Dass der langjährige Profi (60 Zweit- und 119 Drittliga- spiele u. a. für den SVSandhausen und Wehen Wiesbaden in diesem Sommer überhaupt den Weg auf die Schwäbische Alb gefunden hat, war zu einer gehörigen Portion auch Zufall und hängt maßgeblich mit der Insolvenz des damaligen Drittligisten Türkgücü München zusammen. Auf dessen Gehaltsliste stand Kuhn nämlich, als die Münchner ihre Rechnungen nicht mehr bedienen konnten und Ende März vorerst den Spielbetrieb einstellen mussten. Über Nacht stand Kuhn ohne Verein dar, blieb aber optimistisch, dass der ein oder andere Profiklub sein Interesse anmelden würde. Immerhin hatte Kuhn in den Vorjahren seine Klasse unter Beweis gestellt, war mit der SG Sonnenhof Großaspach in die 3. Liga (2014) und mit Wiesbaden sogar in die 2. Bundesliga (2019) aufgestiegen.

Zunächst zur Überbrückung zog Kuhn mit seiner Familie zu den Schwiegereltern auf die Alb, hielt sich beim Oberligisten SSV Reutlingen fit - und wartete auf Angebote. Nur die kamen nicht. Und Kuhn, der beim VfB Stuttgart das Kicken lernte, war auf einen Schlag erst vereins- und dann arbeitslos. "Es gab schon Tage, an denen mich das ins Grübeln brachte", sagt der Neu-Balinger rückblickend. Ein Drittligist habe zwar Interesse bekundet, "aber das Angebot war nicht rentabel. Ich habe eine Verantwortung gegenüber meiner Familie". All das sei nun abgehakt. "So wie es gekommen ist, ist es sehr gut."

Der Fußball gibt mir mehr Kraft als er mir raubt." Moritz Kuhn

Doch so außergewöhnlich wie das Auftreten der Balinger Amateure in diesem Jahr, so ungewöhnlich sind auch die Wandlungen, denen sich Kuhn seit seinem Abschied aus München gestellt hat. Neues Zuhause, neuer Verein - und neuer Job; vom Fußballprofi zum Feierabendkicker, vom Vollzeitsportler zum Bauarbeiter - denn zwischenzeitlich ist Kuhn in den Baubetrieb seines Schwiegervaters eingestiegen. Das, so berichtet er, sei ohnehin der Plan der Familie gewesen. Aber eigentlich noch nicht jetzt. "Ich wollte schon noch zwei, drei Jahre Profi sein, ehe wir zu unserer Familie ziehen. Aber nun haben wir dieses Kapitel eben etwas früher aufgeschlagen und es nicht bereut."

Kuhns neuer Alltag: Gegen 7 Uhr geht es auf die Baustelle, um 18 Uhr ins Training. "Manchmal laufe ich noch in Bauklamotten in die Kabine", sagt er und lacht. "Die Arbeit ist schon anstrengend. Da kommt mir das Training als Ausgleich gerade recht. Der Fußball gibt mir mehr Kraft als er mir raubt." Zugute kommt den Kuhns, dass Coach Martin Braun nur dreimal die Woche zum Training bittet. So bleibt Kuhn an manchen Abenden noch Zeit für Frau und Kinder.

Die rasante Entwicklung der vergangenen Monate hat den ohnehin bescheidenen Fußballer zusätzlich demütig gemacht. "Jeder Profi sollte seinen Beruf zu schätzen wissen", sagt Kuhn. "Es ist ein großes Privileg, das machen zu dürfen." Natürlich vermisse er das Profi-Dasein an manchen Tagen, gesteht er. "Ich bin dankbar über dieses Kapitel, für die Erfolge - aber auch dafür, wie es sich jetzt ergeben hat."

Schwiegervater stellte Weichen

Sein Schwiegervater war es auch, der Kuhn auf die Idee brachte, den Kontakt zur TSG zu suchen. "Ich habe dann meinen Berater gebeten, mal in Balingen anzuklopfen", erzählt er. "Die waren doch etwas überrascht." Und ergriffen die Gelegenheit natürlich beim Schopfe. Zwei Tage später hatte Braun einen neuen, mit einem Drei-Jahres-Vertrag ausgestatteten Spieler, den er heute als Glücksfall bezeichnet. "Die TSG ist ein wirklich toller Verein, der das Familiäre in den Mittelpunkt stellt", so Kuhn. "Ich fühle mich pudelwohl und bin begeistert vom Charakter der Mannschaft und der Art, wie Trainerteam und Verein mit geringen Mitteln und viel ehrenamtlichem Engagement Viertliga-Fußball stemmen."

Dass die Balinger, die im Vorjahr mit Rang 8 das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte erzielten, zur Winterpause zum Verfolger-Pool von Primus SSV Ulm 1846 gehören, wundert aber auch Kuhn ein bisschen. "Dass es sportlich so gut für uns läuft, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Aber das nehmen wir natürlich gerne mit", sagt er, der im ausgeglichenen Kader und dem Teamgeist das Erfolgsrezept der TSG sieht: "Wir sind eine echte Einheit aus Spielern, die sich gegenseitig die Einsätze gönnen." Und die bei allen Höhenflügen trotzdem realistsch bleiben: "Im Verein redet niemand über die 3. Liga. Zuerst wollen wir die Punkte holen, die uns noch zum Klassenerhalt fehlen. Alles andere ist Bonus."