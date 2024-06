Kugelstoßerin Ogunleye holt sich Meistertitel

Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye ist neue deutsche Meisterin. Die 25-Jährige holte sich am Sonntag in Braunschweig nach dem Sieg in der Halle erstmals auch draußen den Titel. Bei den Herren überraschte Sören Klose im Hammerwerfen.

Volle Konzentration: Yemisi Ogunleye sicherte sich erstmals auch außen den deutschen Meistertitel. IMAGO/Beautiful Sports