Küvers Kreuzbandriss überschattet Eintracht-Gala

Die Frauen von Eintracht Frankfurt fertigten am Freitagabend den FC Carl Zeiss Jena ab, so richtig freuen konnte sich bei den Hessinnen aber niemand. Camilla Küver hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen.

"So richtig freuen kann ich mich nicht. Die Verletzung von Camilla hat alles überschattet", erklärte Barbara Dunst bei "MagentaSport" nach dem 6:0 gegen Jena, bei dem sie mit zwei Traumtoren geglänzt hatte. Mitspielerin Küver musste nach 68 Minuten mit einer Knieverletzung vom Platz getragen werden, der erste Verdacht wurde bestätigt: Die 18-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Bei Küver wurde nach einer eingehenden Untersuchung am Samstagvormittag in der Radiologie in Neu-Isenburg "eine isolierte vordere Kreuzbandruptur im linken Knie" diagnostiziert, wie die Eintracht mitteilte. Innen- und Außenmeniskus sowie Knorpel sind nicht beschädigt.

"Camillas Verletzung schockt uns alle, es ist bitter für sie persönlich wie aber auch für das gesamte Team. Der Kreuzbandriss schmälert die Freude über den sportlichen Erfolg beim 6:0-Sieg über Jena deutlich. Unsere junge Defensivallrounderin wird uns als Leistungsträgerin auf, aber auch neben dem Platz sehr fehlen", meinte Sportdirektor Siegfried Dietrich.

Küver, die bislang 24 Bundesliga-Spiele absolviert hat, stand in allen acht Liga-Partien in der laufenden Saison in der Startelf der Frankfurterinnen und erzielte ein Tor.