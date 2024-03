Künzer und Hrubesch vor Olympia optimistisch: Viertelfinale "muss der Anspruch sein"

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer und Bundestrainer Horst Hrubesch blicken mit viel Optimismus auf die Olympischen Spiele in Paris. Der Bundestrainer deutet sogar einen Finaleinzug als Ziel an.

Die Olympischen Spiele in Paris werfen ihre Schatten voraus, auch bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Am vergangenen Mittwoch wurde die DFB-Elf in eine Vorrundengruppe mit Australien, den USA sowie dem Sieger der Afrika-Qualifikation zwischen Marokko und Sambia gelost. Doch trotz der schweren Aufgaben in der Vorrunde blicken die Verantwortlichen optimistisch auf das Turnier im kommenden Sommer.

"Es muss der Anspruch sein, sich in der Gruppe durchzusetzen", meinte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München gegenüber dem Sender MagentaSport. Die 44-Jährige freue sich auf "spannende Partien" und "tolle Gegner", bereits im ersten Gruppenspiel gegen Australien (25. Juli) habe das Team "schon sehr viel in der Hand". Insgesamt gibt es beim Zwölfer-Turnier für Künzer "nur sehr starke Mannschaften", lediglich Weltmeister Spanien hebe sich ein bisschen ab.

Hrubesch spricht von sechs Spielen seiner Mannschaft

In der Halbzeitpause des Spitzenspiels äußerte sich Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch gegenüber der ARD ähnlich. "Die Gegner gefallen mir gut, ich habe kein Problem damit", freute sich der 72-Jährige, der nach dem Olympia-Turnier sein Amt an Christian Wück übergeben wird. "Wir wissen nun genau, was auf uns zukommt."

Die USA kenne man gut und auch gegen den möglichen Gegner Marokko habe man schon gespielt, so Hrubesch. Lediglich bei den Australierinnen müsse sich erst zeigen, ob diese bei einem Turnier in Europa an ihre starken Leistungen bei der Heim-WM im vergangenen Sommer anknüpfen könnten, bei dem die "Matildas" den vierten Platz erreichten.

Bei solch starken Gegnern müsse seine Mannschaft jedenfalls "von Anfang an da sein", so der Bundestrainer. "Du wirst diese Spiele selber bestimmen und selbst entscheiden müssen für dich. Und da wird es auch übers Körperliche gehen", analysierte Hrubesch und meinte weiter, sein Team müsse "sechs Spiele maximal gehen" - das wäre gleichbedeutend mit dem Finaleinzug.

Huth soll nicht mehr umgestimmt werden

Personell stehen dem Bundestrainer dabei schwierige Entscheidungen bevor. Anders als bei einer Welt- oder Europameisterschaft dürfen beim Olympischen Fußball-Turnier lediglich 18 Spielerinnen (statt 23) nominiert werden, dazu kommen vier Nachrückerinnen für den Fall einer Verletzung. Der Kreis der Kandidatinnen bestehe dabei "aus den üblichen Verdächtigen", verriet Hrubesch, gab allerdings auch zu: "Wir werden einigen wehtun müssen."

Nicht mehr dabei sein wird im Sommer Svenja Huth, die vor kurzem ihren Abschied aus der Nationalmannschaft verkündet hatte. "Ich habe sie unwahrscheinlich gerne in meiner Mannschaft gehabt", lobte Hrubesch die stellvertretende DFB-Kapitänin. Er werde allerdings nicht versuchen, die 33-Jährige nochmal umzustimmen: "Sie hat für sich eine Entscheidung getroffen, die gilt es zu respektieren."