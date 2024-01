Künzer: "Ich schließe nicht aus, dass wir wieder erfolgreich sein werden"

Für Nia Künzer ist ihre neue Aufgabe "Chance und Herausforderung" zugleich. Die ehemalige Nationalspielerin ist die erste "Direktorin Frauenfußball" in der Historie des DFB. "Nia ist ein wichtiger Baustein", betonte DFB-Präsident Bern Neuendorf am Donnerstagmittag bei der Vorstellung Künzers auf dem DFB-Campus.

Künzer wird auch daran gemessen, wie zügig der Frauenfußball in Deutschland nach dem missratenen Jahr 2023 mit dem WM-Aus in der Vorrunde und den folgenden Querelen um Ex-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wieder auf die Beine kommt. Ein erster Schritt ist getan mit dem Gruppensieg in der Nations League. Im Februar soll die Qualifikation für Olympia folgen. Und im April startet außerdem schon die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz.

"Ich sehe die Qualität in der Mannschaft. Es fehlen aber Konstanz, Sicherheit und Leichtigkeit", hat Künzer erkannt. Der letzte Titelgewinn eines DFB-Teams liegt fast acht Jahre zurück: der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro. Die EM 2017 sowie die Weltmeisterschaften 2019 und 2023 gerieten zum Desaster. Einzige positive Ausnahme der vergangenen Jahre war die Finalteilnahme bei der EM 2022 in England.

Der Blick geht auch nach England, Spanien und Japan

Nia Künzer hat die goldenen Zeiten der Nationalmannschaft selbst miterlebt und mitgestaltet. "Ich schließe nicht aus, dass wir wieder erfolgreich sein werden", kündigte die 43-Jährige in Frankfurt an. Dafür lohne es sich auch, über den Tellerrand zu schauen. "Das tut immer gut", meint Künzer. "Man muss auch mal gucken, was andere Verbände machen, zum Beispiel in England, Spanien oder Japan." Auch andere Sportarten habe sie immer im Blick.

Auch die durchaus kritische Haltung gegenüber ihrem neuen Arbeitgeber will Künzer nicht ad acta legen. "Ich habe manchmal kritisch auf den DFB geschaut. Den Blick will ich mir erhalten." Der Vertrag der Ex-Nationalspielerin beim Verband läuft über drei Jahre. Für diese Zeit wurde sie vom Land Hessen, wo sie als Dezernats-Leiterin im Regierungspräsidium Gießen tätig war, freigestellt.