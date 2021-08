Künftig 50 Prozent Auslastung in bayrischen Sportstätten erlaubt

Ab dem Wochenende dürfen die Sportklubs in Bayern ihre Stadien oder Hallen bis zu 50 Prozent auslasten.

Seitdem in Stadien und Hallen wieder Zuschauer zugelassen waren, galt in Bayern die Obergrenze von 35 Prozent Auslastung. In Zukunft wird das Kontingent auf die Hälfte der Plätze erhöht, maximal dürfen 25.000 Fans eingelassen werden. Das teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Freitag mit. Jedoch gilt die 3G-Regel: Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete dürfen in die Sportstätten. Ebenso entfalle die Grenze einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35. Die Vereine müssten eine Sondergenehmigung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde einholen.

Die Regelungen sollen bereits ab diesem Wochenende gelten - die konkrete Verordnung greife allerdings erst am Montag. Bei vorliegender Genehmigung könnten die Heimspiele der bayrischen Vereine bereits am Samstag und Sonntag vor mehr Fans stattfinden.