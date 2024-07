Kühnhardt geht nach Eilenburg

Der FC Eilenburg hat Paul Kühnhardt aus der U 19 von RB Leipzig verpflichtet. Der 18-jährige Rechtsverteidiger hat an der Mulde einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Eilenburgs Sportchef Stephan Hofmann verrät in einer Meldung: "Wir haben ihn sowohl in den Testspielen gegen Luckenwalde, Meuselwitz und Sandersdorf als auch im Mannschaftstraining beobachtet. Paul hat dabei gegenüber anderen Kandidaten neben der naturgemäß sehr guten RB-Ausbildung auch eine hohe Lernwilligkeit und Teamfähigkeit mitgebracht."