Kühn ohne EM-Chancen? Gislason: "So wird das sehr schwierig"

Verzichtet Bundestrainer Alfred Gislason im kommenden Januar ganz bewusst auf einen Spieler, der weiß, wie man eine Europameisterschaft gewinnt? Die Chancen für Julius Kühn stehen offensichtlich nicht gut.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft probt am kommenden Freitag und Sonntag in zwei Partien gegen Afrikameister Ägypten den Ernstfall. Bundestrainer Alfred Gislason bleibt nicht mehr viel Zeit, ehe die Heim-EM im kommenden Januar startet. Keine Rolle beim DHB-Team spielt aktuell der langjährige Nationalspieler Julius Kühn, dessen Wurfkraft aus dem Rückraum so manches Mal leichte Tore brachte.

Warum aber ist der knapp zwei Meter große Halblinke kein Thema für Gislason? "Er spielt in Melsungen überhaupt keine Rolle im Angriff, ist eher Abwehrspezialist", stellte Gislason im Rahmen eines Medientermins klar. Die Chancen, dass der MT-Profi noch auf den EM-Zug aufspringt, scheinen immer weiter zu schwinden. Gislason sagte offen: "Solange er im Verein nicht im Angriff spielt, wird das sehr schwierig, dass er bei uns sehr viel spielt."

Es sei für Kühn "nicht so einfach bis eigentlich unmöglich", in der Nationalmannschaft eine tragende Rolle im Angriff zu spielen, solange er bei den Nordhessen nicht mehr Einsatzminuten im Angriff bekommt. Dabei hätte die Heim-EM für den 92-maligen deutschen Nationalspieler (294 Treffer) zu einem großen Karriere-Highlight werden sollen.

Heymann erfüllt Kühns Profil

Gerade ein Einsatz beim Weltrekordspiel gegen die Schweiz am 10. Januar in seiner Heimatstadt Düsseldorf hätte eine ganz besondere Note bekommen. "Das wäre schon ein Riesending, da würde ein Traum in Erfüllung gehen", hatte Kühn bereits Anfang Oktober im Interview bei "Handballworld" verlauten lassen: "Über meine Chancen müssen andere urteilen. Ich muss zunächst einmal Woche für Woche bei der MT abliefern. Die Fitness und die Leistung sind das A und O. Dann kommt alles andere von selbst."

Eine Nominierung aber nicht. Im linken Rückraum setzt Gislason bei den Ägypten-Spielen auf Philipp Weber (SC Magdeburg), Julian Köster (VfL Gummersbach) und Rückkehrer Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), der mit der Urgewalt in seinem Wurf die Rolle von Kühn problemlos einnehmen kann.

Nach elf Ligaeinsätzen bei der in dieser Saison überraschend starken MT Melsungen steht Kühn bei 20 Treffern und sieben Assists.